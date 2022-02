Der Allgemeine Soziale Dienst und Pflegestützpunkt ziehen um

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes in Ochsenhausen ist seit Anfang Februar im Erdgeschoss in den neuen Räumlichkeiten auf der Rottuminsel untergebracht. Bisher befanden sich die Büros des ASD im ehemaligen Krankenhaus in Ochsenhausen.

Zugleich eröffnet der Pflegestützpunkt seine Außenstelle dort, als dezentrale Anlaufstelle. Die Räumlichkeiten befinden sich im neuen Wohnpark Rottuminsel der St.-Elisabeth-Stiftung.

Barrierefreier Zugang

„Für die Bürgerinnen und Bürger ist der neue Standort der Außenstellen des ASD und des Pflegestützpunktes durch die zentrale Lage gut erreichbar. Es gibt eine fußläufige Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr und ausreichende Parkmöglichkeiten.

Der Zugang ist barrierefrei. Zudem gibt es einen großzügigen Besprechungsraum, so dass Beratungen vor Ort stattfinden können, soweit dies die Pandemiebedingungen zulassen.“, sagte Landrat Heiko Schmid als er die neuen Räumlichkeiten vor Ort besichtigte.

Eine Win-Win-Situation für alle

Besonders freut ihn der Start des Pflegestützpunktes in Ochsenhausen: „Mit der Eröffnung der Außenstelle können wir das Angebot zur Beratung älterer, hilfe- und pflegebedürftiger Menschen wohnortnah verankern. Gemeinsam mit dem Wohnpark der St.-Elisabeth-Stiftung bietet das hier eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Es ist ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit. Andrea Thiele

Andrea Thiele, Vorständin von der St.-Elisabeth-Stiftung, schließt sich an „Es ist ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen der St.-Elisabeth-Stiftung und dem Landkreis, dass hier diese Angebote unter einem Dach auf der Rottuminsel zu finden sind, vor allem, dass hier durch das Angebot Jung und Alt zusammenkommt.“ Sie freue sich sehr auf die konkrete Zusammenarbeit vor Ort.

Das macht der Allgemeine Soziale Dienst

Zu den Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes gehört es vor allem, Familien mit Kindern bei der Bewältigung einer Krise zu unterstützen.

Ebenso Hilfe erfahren Kinder, deren Eltern sich getrennt haben. Begleitet werden Eltern bei der Ausübung der gemeinsamen Sorge und Umgangsregelungen nach einer Trennung.

Der ASD will für alle Kinder und Jugendlichen auch Ansprechpartner sein, die Fragen und Gefühle in veränderten Lebenssituationen wie beispielsweise Pubertät, Scheidung oder Tod eines Elternteils haben.

Persönliche Beratungen vor Ort

In vielen Fällen übernehmen die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter selbst die persönliche Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Zusätzlich vermitteln sie aber auch weiterführende Hilfsangebote. Hilfen sind dabei in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form möglich.

Das Kreisjugendamt ist unter der Telefonnummer 07351/526233 oder per E-Mail unter jugendamt@biberach.de erreichbar.

Die Telefonnummern und Ansprechpartner des Kreisjugendamts in Ochsenhausen haben sich durch den Umzug nicht geändert.

Der Pflegestützpunkt ist eine neutrale Beratungsstelle für Menschen, die Informationen aus einer Hand rund um das Thema Pflege benötigen.

Ochsenhausen als weitere Außenstelle

Seit 2018 erfolgt die Beratung durch den Pflegestützpunkt zentral im Landratsamt Biberach. Mit der Eröffnung der Außenstellen in Laupheim, Riedlingen und nun auch Ochsenhausen soll dem steigenden Bedarf an Beratungen Rechnung getragen werden.

Die Außenstelle des Pflegestützpunkts ist erreichbar unter der Telefonnummer 07351/527242 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@biberach.de. Die Außenstelle ist dienstags und donnerstags besetzt.

Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Pflegestützpunkt um vorherige Terminvereinbarung. Die „offene Sprechstunde“ ist dienstags von 9 bis 10 Uhr. Das Angebot richtet sich insbesondere an Ratsuchende aus Ochsenhausen und dem Illertal.