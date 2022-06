Depressionen in Krisenzeiten vorbeugen

Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Ochsenhausen von Caritas und Diakonie Biberach trifft sich am Dienstag, 5. Juli, ab 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus Ochsenhausen.

Eingeladen zum Treffen sind alle, die zu Hause ein Familienmitglied pflegen oder betreuen, die die Pflege auf sich zukommen sehen oder am Thema Interessierte. Nahezu jede und jeder von uns erlebt im Laufe seines Lebens Zeiten, die uns in unseren Grundfesten erschüttern. Wir haben das Gefühl, den Anforderungen des Alltags nicht mehr gewachsen zu sein, sind niedergeschlagen und werden von Schuldgefühlen und Selbstzweifeln geplagt. Der Ärger über uns selbst und über die scheinbar hoffnungslose Situation mündet mitunter in Aggression oder in Rückzugsverhalten. Doch es gibt Möglichkeiten und Maßnahmen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.

Dr. Rudolf Metzger, ehemaliger ärztlicher Direktor im Zentrum für Psychiatrie, spricht an diesem Nachmittag über den Umgang mit Krisenzeiten und wie wir aktiv einer Depression vorbeugen können. Er geht zudem auf die verschiedenen Formen und Symptome dieser Erkrankung ein und weist auf Behandlungsmöglichkeiten hin. Um vorherige Anmeldung bis Montag, 4. Juli, unter der Mobilnummer 0174 / 58 36 736 oder per Mail an richter@diakonie-biberach.de wird gebeten.