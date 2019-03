Denzel und Echteler stehen auf CDU-Liste

Die Kreis-CDU hat für den Wahlkreis Ochsenhausen-Schwendi ihre Kreistagskandidaten nominiert. Reinhold Besenfelder, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Ochsenhausen, leitete die Sitzung und sagte, es sei gelungen, aus allen Gemeinden des Wahlbezirks sehr gute Kandidaten für die CDU-Liste zu gewinnen. Die Versammlung legte fest, dass die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt werden. Ein besonderes Anliegen der Anwesenden war, dass die Frauen, auch in alphabetischer Reihenfolge, die Liste anführen.

Die Kandidaten: Ute Kilian-Abt (Konrektorin der Grundschule Ochsenhausen, wohnhaft in Erlenmoos), Lucia Schlecht (Krankenschwester aus Gutenzell-Hürbel), Andreas Denzel (Bürgermeister in Ochsenhausen und Mitglied des Kreistags), Stefan Echteler (Bürgermeister in Erlenmoos), Günther Karremann (Bürgermeister in Schwendi und Mitglied des Kreistags), Christoph Keuchel (Lehrer, wohnhaft in Biberach), Stefan Schneider (BWL-Student aus Schönebürg), Anton Schniertshauer (Landwirtschaftsmeister und Kaufmann aus Reinstetten) und Wolfgang Thanner (Landwirt aus Hörenhausen).