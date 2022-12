Andreas Denzel tritt nicht mehr als Bürgermeister an

Der Ochsenhauser Bürgermeister Andreas Denzel tritt im nächsten Jahr nicht mehr zur Bürgermeisterwahl an. Dies gab Denzel am Montagabend im Gemeinderat bekannt.

Denzels Amtszeit endet am 30. August 2023. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden dazu die Formalien beschlossen. In einer persönlichen Erklärung teilte Bürgermeister Denzel dem Gremium mit, dass er nicht mehr zur Wahl antreten werde. Die Wahl soll am 25. Juni 2023 stattfinden. Die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger ist für 6. April 2023 vorgesehen.

„Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, bei der anstehenden Wahl zum Bürgermeister der Stadt Ochsenhausen nicht mehr erneut zu kandidieren“, so Denzel. Er werde 2023 das 63. Lebensjahr vollenden. „Ich war dann über 40 Jahre im öffentlichen Dienst tätig, 24 Jahre davon habe ich die Geschicke unserer schönen Stadt in der verantwortungsvollen Position des Bürgermeisters gelenkt.“

„Alles hat seine Zeit“

Die Amtszeit eines Bürgermeisters dauere acht Jahre, und er keine halben Sachen mache, sei es an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu übergeben, damit die Herausforderungen mit frischem Mut und neuen Ideen angegangen werden könnten, so Denzel.

„Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen, das mir die Bürgerinnen und Bürger in den drei Direktwahlen geschenkt haben. Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten, der Verwaltung und den vielen Ehrenamtlichen diese schöne Stadt nachhaltig weiterentwickeln zu dürfen“, meinte der Bürgermeister. Gemeinsam habe man sehr viele Projekte erfolgreich umsetzen und schwierige Probleme lösen können, und es freue ihn, dass er einen Beitrag zur positiven Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile habe leisten können. „Doch alles hat seine Zeit und nichts ist für immer, die Demokratie lebt vom Wechsel.“

Ochsenhausen sei eine sehr schöne Stadt mit vielen einzigartigen Besonderheiten, mit Menschen voller Bodenständigkeit und Bürgersinn. Eine Stadt, in der sich viele für das Gemeinwesen engagierten. „Wir schätzen den Wohlstand, der auf dem Fleiß der Menschen, der Unternehmen und Betriebe gründet, und wir alle leben gerne hier. Ochsenhausen, meine Wahlheimat, weiter voranzubringen – das habe ich in all den Jahren stets als meine wichtigste Aufgabe angesehen.“

Hoffnung auf Top-Kandidaten

In einer so prosperierenden, lebenswerten Stadt Bürgermeister zu sein, sei eine reizvolle Aufgabe, sagte Denzel. Und deshalb sei er überzeugt davon, dass es bei der anstehenden Bürgermeisterwahl ein breites Bewerberfeld an Top-Kandidatinnen oder -Kandidaten geben werde. „Ich hoffe, dass meine frühzeitige Erklärung dazu beiträgt, dass genügend Zeit für die Gewinnung einer sehr guten Nachfolge besteht.“

Denzel versicherte dem Gemeinderat, dass er bis zu seinem letzten Arbeitstag mit voller Kraft und Leidenschaft das Beste für die Stadt und ihre Teilorte geben werde. Zusammen mit seiner Frau und der ganzen Familie freue er sich ab September 2023 auf den neuen Lebensabschnitt.