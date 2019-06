Die Kinder der Klasse 4a der Grundschule Ochsenhausen haben eine Öchsle-Entdeckungstour gemacht. Dazu machten sie sich auf den Weg zum Öchslebahnhof. Dort wurden sie von Bernhard Günzl und dem anwesenden Schaffner erwartet.

Beide gaben nicht nur einen Einblick in den Lokschuppen, sondern auch in die Geschichte der Öchslebahn. Die Besichtigung startete an den Gleisen, Schmalspur 75 Zentimeter Abstand im Gegensatz zu den 1,20 Meter der deutschen Bahn. Bernhard Günzl erzählte viele interessante Geschichten rund um die Öchslebahn und erklärte, wie das früher alles auf den Gleisen funktionierte. Zum Beispiel die Rollböcke, die man unter die großen Waggons schob, um in Warthausen nicht alles umladen zu müssen. Das bedeutet: Durch die Rollböcke war der Wechsel von Schmalspur zur „Normalspur“ möglich.

Bei der Besichtigung des Lokschuppens wurden den Schülern die alten Lokomotiven gezeigt, Berta (in Betrieb), die Schwesterlok Rosa und die Schwesterlok von Berta (noch namenlos) als Denkmal. Sie ist so verrostet, dass sie als Anschauungsobjekt im Schuppen steht. Vielleicht findet sie noch einen Platz. Im Schuppen erklärte Günzl, wie die Lokomotiven früher befeuert wurden und dass das mit dem Kohleschippen eine „Heidenarbeit“ war.

Viel Arbeit steckt dahinter, die Lokomotiven und Waggons so schön herzurichten. Am Wochenende und auch unter der Woche finden sich viele Freiwillige und Vereinsmitglieder ein, um mit Herzblut die alte Bahn zum Leben zu erwecken. Vom Lackierraum bis zur Schreinerei findet sich alles auf dem Gelände des Öchslebahnhofs.

Draisinen sind auch vor Ort, handbetrieben und sogar eine motorisierte. Eine Draisine ist keine Lok sondern eine Platte auf Schienen, die für Reparaturen und Materialtransporte der Bahnarbeiter gedacht war. Die Kinder waren sehr gespannt, weil sie selbst mit der handbetriebenen Draisine fahren durften. Elf Personen passen auf die Plattform und das Fahren damit ist ein Abenteuer. Alle Kinder machten sich fleißig Notizen und schrieben im Nachgang einen Zeitungsbericht über ihre Erlebnisse im Zuge des Heimat und Sachunterrichts.

Abschließend ist zu bemerken dass die Führung durch Bernhard Günzl und seinen Schaffner ein einmaliges Erlebnis war. Alle erhielten einen tiefen Einblick in die Geschichte und die technische Aufarbeitung der historischen Öchslebahn und hatten viel Spaß.