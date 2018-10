Delegation aus Taiwan in Ochsenhausen zu Besuch

Während eines Besuchs im Wahlkreis des CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Rief hat der Repräsentant der Taipeh Vertretung in Deutschland, Jhy-Wey Shieh aus Berlin, die Klosteranlage in Ochsenhausen besichtigt. Begleitet wurde er vom Generaldirektor der Taipeh Vertretung in München, Tsong Ming Hsu, und anderen Delegationsmitgliedern.

Neben einem Besuch der Gablerorgel in der Klosterkirche und des Bibliothekssaals gab es genügend Zeit, über die Intensivierung der kulturellen Kontakte zwischen der Landesakademie, dem Landkreis und Taiwan zu sprechen. Seit mehreren Jahren besuchen Jugendliche aus Taiwan das internationale Chorfestival (CHOIR) an der Landesakademie. Im Gegenzug gibt es Einladungen für deutsche Jugendliche zum Hakka-Festival nach Taipeh.