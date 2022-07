Delegation aus Subiaco zu Gast in Ochsenhausen

Das Partnerschaftskomitee Ochsenhausen erwartet zum Wochenende, 9. und 10. Juli, eine Delegation aus der italienischen Partnerstadt Subiaco. Die Gäste unter der Leitung von Bürgermeister Domenico Petrini werden am Benediktusfest teilnehmen. Bürgermeister Andreas Denzel und der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Lothar Merk, freuen sich, „dass nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder persönliche Begegnungen möglich sind.“

Zum ersten Mal werden sich die beiden Bürgermeister dann auch persönlich gegenüberstehen, nachdem sie bisher nur mittels Videokonferenz miteinander sprechen konnten. „Dann kann ich Bürgermeister Petrini endlich noch zu seiner Wahl zum Stadtoberhaupt gratulieren", erklärt der Ochsenhauser Bürgermeister. Domenico Petrini war im Oktober des vergangenen Jahres zum Bürgermeister der Aniene-Stadt Subiaco gewählt worden.

Für die Gäste aus Italien hat sich das Ochsenhauser Partnerschaftskomitee ein Programm ausgedacht. Die Gäste werden größtenteils in Familien untergebracht. Dort können sie sich nach einem kurzen Empfang im Rathaus am Freitagabend von der rund tausend Kilometer langen Reise erholen. Für Samstag ist ein Ausflug an den Bodensee geplant. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Benediktusfests in Ochsenhausen. Die Sublacenser Delegation wird den Festgottesdienst in der Basilika Ochsenhausen besuchen und dabei an der Verabschiedung von Pfarrer Sigmund F.J. Schänzle teilnehmen. Am Sonntagabend treffen sich alle Gastgeber und die Gäste zu einem gemeinsamen Austausch, ehe es am Montag früh bereits wieder heißt, Abschied zu nehmen. „Wir sind allen Gastgeberfamilien dankbar, dass sie sich immer bereit erklären, Gäste aufzunehmen", bedankt sich der Komitee-Vorsitzende Lothar Merk bei den Gastgebern.