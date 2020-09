(syg) - Dekan Sigmund F. J. Schänzle feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass hält er beim Fest der Sieben-Schmerzen-Mariens am Samstag, 12. September, in Steinhausen an der Rottum beim Wallfahrtsgottesdienst die Festpredigt. Dekan Schänzle stammt ursprünglich aus Erbstetten bei Ehingen. 1988 wurde er in Wiblingen zum Priester geweiht. 1992 reiste Schänzle nach Argentinien, um dort elf Jahre lang in der Diözese Santiago del Estero Dienst zu tun. Dort lernte er auch Kardinal Jorge Mario Bergoglio, den jetzigen Papst Franziskus, kennen. 2008 wurde der damals 47-Jährige der erste Dekan des neugebildeten Großdekanats Biberach.