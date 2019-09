Die Dorfgemeinschaft Wennedach hat sich einen Willkommensgruß für neugeborene Wennedacher überlegt. Jedes Kind erhält eine selbstgenähte Krabbeldecke mit seinem aufgestickten Namen und dem Zusatz „A Wenenger Kendle“. Auf dem Bild sieht man, dass sich die Babys Korbinia und Jochen auf der Patchworkdecke wohlfühlen. Die Krabbeldecken werden individuell in Handarbeit von der Wennedacherin Julia Braun genäht. Die Dorfgemeinschaft hofft laut Mitteilung auf einen Babyboom in Wennedach, die nächste Krabbeldecke sei schon in Arbeit. Foto: Privat

