David Blair tritt am Freitag auf

Der Singer-Songwriter David Blair aus Kanada ist Teilnehmer bei „The Voice of Germany“ 2017 im Team von Yvonne Catterfeld gewesen. Am Freitag, 23. November, tritt er ab 19.30 Uhr im Café Crumbles in Ochsenhausen auf.

Bei seiner Tour durch Süddeutschland stellt er in diesem Monat sein neues Album „As You Let Go: Songwriting Sundays“ vor. Laut Ankündigung eine Sammlung von Lieblingsliedern, die er jeden Sonntag in den Jahren 2015/2016 geschrieben hat. Sein Song „What Am I Worried About“, war ein Halbfinalist im internationalen Musikwettbewerb „Unsigned Only2 und wurde 2017 beim Berlin Radio Sender rbb zur Nummer eins gewählt. Der Eintritt zum Konzert im Café Crumbles am Freitag kostet acht Euro.