Die 115 Jahre alte Ur-Öchsle-Lok 99633 hat bei zwei Fahrten im Zillertal am 3. und 22. November unter Dampf gestanden. Damit ist das große Restaurierungsprojekt des Öchsle-Schmalspurbahnvereins mit einer der bekanntesten Dampfloks Deutschlands nach über drei Jahren abgeschlossen. Im Lauf der kommenden Wochen wird das Schmuckstück nach Oberschwaben zurückkehren.

Schnee hatte zwar auch das Zillertal nicht zu bieten, dennoch strahlten am 22. November 150 Fahrgäste, rund 50 aus den Reihen des Schmalspurbahnvereins sowie Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG), mit der Novembersonne um die Wette, als die Lok durch die majestätische Alpenlandschaft dampfte. Speziell eingeplante Fotohalte und Parallelfahrten erlaubten es Eisenbahnfreunden, die bis aus dem Hamburger Raum und aus Italien angereist waren, das Ereignis festzuhalten.

Die letzte Phase der 2011 in Ochsenhausen begonnenen Restaurierung fand in den Werkstätten der Zillertalbahn in Jenbach statt, weshalb die ersten Fahrten nun in den Alpen stattfanden. „Die dortigen Mitarbeiter gelten als Experten für Dampflokomotiven“, erklärt Bernhard Günzl, der für den Schmalspurbahnverein die Arbeiten koordinierte. Im Lauf des Tages legte das in neuer Farbe eindrucksvoll glänzende historische Schmuckstück ohne Probleme 65 Kilometer zurück und lief dabei mit 45 Kilometern pro Stunde Spitzengeschwindigkeit 25 schneller als ihm auf der Öchsle-Strecke erlaubt sein wird.

Bereits am 3. November war die Lokomotive erstmals auf der Zillertalbahnstrecke für eine erste Probefahrt unterwegs gewesen. Die Funktion der Bremsen, aller Ventile und Aggregate, beispielsweise der Luftpumpe oder der dampfgetriebenen Lichtmaschine, wurde getestet, ebenso die Dichtigkeit der Leitungen und die Zuverlässigkeit der Schmierung.

Anfragen für Sonderfahrten

Nachdem sich die Lok dabei in bestem Zustand zeigte, schloss sich eine Lastprobefahrt mit einer Anhängelast von 93 Tonnen, was etwa zehn leeren Öchsle-Waggons entspricht, an. Unbeeindruckt davon dampfte 99633 mit Tempo 30 eine Steigung von 1:60 hinauf. „Aufgrund der Probefahrt gehen wir davon aus, dass die Lok rund 140 Tonnen und damit fast alle Öchsle-Züge ziehen kann“, freute sich Öchsle-Geschäftsführer Andreas Albinger.

Angesichts ihres Alters und besonderen Werts soll die betagte Lokomotive 99633 überwiegend bei Sonderveranstaltungen und Sonderzügen, für die es bereits jetzt Anfragen gibt, eingesetzt werden. „Zudem ist sie eine willkommene Sicherheit für den Museumsbetrieb, für den bislang nur eine Dampflok betriebsbereit war und lediglich eine Diesellok als Ersatz bereitstand“, erläutert Günzl.

Die Lok 99633 ist eine der bekanntesten Dampflokomotiven Deutschlands: Aus dem Vorspann der TV-Sendereihe „Eisenbahnromantik“ ist sie einem Millionenpublikum bekannt. Sie ist als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung eingetragen und nun die einzige betriebsfähige Schmalspurlokomotive der einstigen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen.

Von den ehemals neun in der Maschinenfabrik Esslingen gebauten Exemplaren der als „Württembergische Tssd“ bezeichneten Baureihe sind mittlerweile nur noch zwei erhalten: Außer der Ochsenhauser Lok 99 633 erinnert noch die Lok 99 637 in Bad Buchau, allerdings nur als Denkmal, an die abgebaute Federseebahn.

Inklusive Kauf und Kesselneubau hat der Öchsle-Schmalspurbahnverein 360 000 Euro in die Lok 99 633 investiert. 60000 Euro haben die Denkmalstiftung Baden-Württemberg und das Land als Zuschuss beigetragen. Der Rest wurde vom Verein über Spenden, Veranstaltungen und den Betrieb des Speisewagens erwirtschaftet.

Spenden für die Lok 99 633 sammelt der gemeinnützige Öchsle-Schmalspurbahnverein auf dem Spendenkonto bei der Kreissparkasse Biberach, IBAN: DE32 6545 0070 0000 6169 44, BIC: SBCRDE66XXX. Detaillierte Informationen zur Restaurierung gibt es im Internet unter

.