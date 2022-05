Das traditionelle Öchslefest kehrt im Juni zurück

Zwei Jahre lang hat Ochsenhausen aufgrund der Pandemie auf das Öchslefest verzichten müssen. 2022 kehrt die Traditionsveranstaltung zurück.

Vom 17. bis zum 19. Juni wird gefeiert. Wie gewohnt mit Fürstenwaldlauf, Flohmarkt, Kunst- und Handwerkermarkt und vielem mehr. Was die Verantwortlichen besonders freut: Das Rahmenprogramm bleibt trotz der etwas kürzeren Vorbereitungszeit als sonst weitestgehend unverändert.

Nachdem Anfang April die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten war, beschloss das Öchslefest-Komitee, dass einer Durchführung des Stadtfests in diesem Jahr nichts mehr im Wege steht. Umgehend wurden Einladungen an Künstler, Handwerker, Kunsthandwerker und Vereine verschickt sowie erste Programmpunkte festgezurrt.

Alle Vereine wieder dabei

Was den Komitee-Vorsitzenden Benjamin Hopp nach den ersten Rückmeldungen besonders freut: „Alle Vereine, die sich auch vor der Pandemie bereits am Öchslefest beteiligt haben, sind wieder dabei.“ Beim Rahmenprogramm setzen die Macher ebenfalls auf Konstanz: „Auf Experimente verzichten wir in diesem Jahr bewusst“, erklärt Benjamin Hopp.

Nach zweijähriger Pause stünden andere Dinge im Fokus. „In erster Linie freuen wir uns alle darauf, dass sich Menschen jeden Alters aus nah und fern wieder auf dem Öchslefest treffen und miteinander feiern können.“ Genau diese Begegnungen würden das Stadtfest schließlich ausmachen.

Traditioneller Auftakt

Ebenfalls wieder stattfinden kann der Fürstenwaldlauf, der am Freitagabend traditionell den Auftakt des Festwochenendes bildet. „Wir freuen uns auf die gemeinsamen Starts der Bambini, der Jugendlichen und natürlich auf den Hauptlauf über 10,55 Kilometer, also einen Viertelmarathon“, so Klaus Berger und Markus Baur, die beiden Sprecher des Organisationsteams.

„Und zusätzlich bieten wir dieses Jahr auch eine Fünf-Kilometer-Strecke an, selbstverständlich auch im Fürstenwald.“ Diese Mittelstrecke habe vergangenes Jahr bei der coronabedingt angebotenen App-Laufvariante ebenfalls großen Anklang gefunden.

Auch Bürgermeister Andreas Denzel ist erfreut, dass nach den coronabedingten Absagen, das Öchslefest erneut gefeiert werden kann und das Stadtfest wieder zu einem Treffpunkt für Gäste und Freunde aus nah und fern wird.

„Das Öchslefest-Komitee und alle beteiligten Vereine und Organisationen sind bemüht, für Jung und Alt ein spannendes Programm zu bieten. Wenn Ochsenhausen feiert, dann bedeutet dies beste Unterhaltung, gute Laune, unbeschwerte und abwechslungsreiche Stunden“, so Denzel.

Das traditionsreiche Fest konnte in den vergangenen zwei Jahre nicht wie üblich veranstaltet werden, die alternativen Aktionen wie die Schnitzeljagd am Öchsle-Wochenende stießen aber bei Ochsenhauser Bürgern dennoch auf positive Resonanz.