Das macht der Folienhersteller Südpack für die Nachhaltigkeit

30 Leser der „Schwäbischen Zeitung“, haben das Verpackungsunternehmen Südpack in Ochsenhausen am Dienstag besichtigt. Bei der Aktion „Schwäbische Türöffner“, warfen die Interessierten einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens und erfuhren, welche Rolle die Nachhaltigkeit bei Südpack spielt.

Begrüßt wurden die Besucher von Julia Gruber aus der Marketingabteilung. „Wir wollen mit dieser Veranstaltung zeigen, wie viel Hightech in unserer Firma steckt“, erklärt Gruber. Mit rund 1400 Mitarbeitern und Standorten in der ganzen Welt sei Südpack einer der größten Verpackungs- und Folienhersteller überhaupt.

„In Europa gehören wir zu den Top fünf, auf der Welt sind wir unter den Top zehn“, sagt Gruber. Allein 1000 Mitarbeiter arbeiten am Hauptstandort in Ochsenhausen. Aktuell entstehen zudem noch zwei weitere Standorte in Erolzheim und Schwendi. Das 1964 gegründete Familienunternehmen fertigte ursprünglich Verpackungen für die Molkerei-Branche. Mittlerweile liegt das Kerngeschäft bei Verpackungen für Fleisch- und Wurstwaren.

Eine Firma im Wandel

„Wir wollen hier das Image von Folien und Plastikverpackungen stärken“, sagt Julia Gruber. In Zeiten, in denen die Akzeptanz von Plastik in der Bevölkerung sinkt, konzentriert sich Südpack vor allem auf die Nachhaltigkeit seiner Produktion und seiner Produkte.

Gegen Verschwendung können wir nichts tun, gegen den Verderb von Lebensmitteln aber schon. Marissa Kramer

„Folienverpackungen helfen der Nachhaltigkeit“, sagt Südpack-Mitarbeiterin Marissa Kramer bei ihrer Präsentation vor den SZ-Lesern. Ein großer Teil des CO2-Ausstoßes komme von Lebensmittelverschwendung.

263 Millionen Tonnen Fleisch würden jährlich im Müll landen, das seien ungefähr 75 Millionen Rinder. Mit diesem Fleisch werde gleichzeitig das CO2 und die Energie, die zur Erzeugung dieses Produkts aufgewendet werde, weggeworfen.

„Gegen Verschwendung können wir nichts tun, gegen den Verderb von Lebensmitteln aber schon“, erklärt Kramer. Südpack entwickle außerdem immer recyclingfreundlichere und immer dünnere Verpackungen. „Wir verstecken uns nicht, wir klären auf“, sagt Gruber und verweist auf die Vorteile von Folienverpackungen.

Nachwachsende Rohstoffe

So könne ein Kilogramm Folie 56 Kilogramm eines Produkts verpacken. Ein Kilogramm Glas könne hingegen nur 1,7 Kilogramm eines Produkts verpacken. Durch eigene Forschung versuche Südpack außerdem immer mehr nachwachsende Rohstoffe in die Produktion einfließen zu lassen.

Im Anschluss wurde die 30-köpfige Besuchergruppe geteilt und von Julia Gruber und einem Kollegen durch den Betrieb geführt. In den einzelnen Hallen wurde den Interessierten die Maschinen erklärt. Bei der Vielzahl von Maschinen, Methoden und Folienarten durften die SZ-Leser immer wieder selbst die fertigen Produkte anfassen.

Besonders interessant fand ich den Vortrag über Nachhaltigkeit und Recycling. SZ-Leser Wilhelm Fürst

Zu einem Höhepunkt geriet die Besichtigung der neuesten Halle von Südpack, in der eine riesige Blasfolienextrusions-Anlage steht. Das Gerät bläst geschmolzenen Kunststoff aus einer ringförmigen Düse. Das Material erstarrt und wird in der Anlage sofort weiterverarbeitet.

„Die Führung war sehr aufschlussreich“, sagt Wilhelm Fürst aus Ellmannsweiler. Der 48-Jährige kannte das Unternehmen bisher nur von außen. „Besonders interessant fand ich den Vortrag über Nachhaltigkeit und Recycling“, betont er. Die Halle mit der riesigen Blasfolienextrusions-Anlage sei ebenfalls sehr imposant gewesen. Sein zwölfjähriger Sohn Laurin kann sich außerdem vorstellen, eines Tages bei Südpack zu arbeiten.