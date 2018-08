Das Land wird auch in Zukunft investieren

2,6 Millionen Euro hat das Land in den vergangenen fünf Jahren in das ehemalige Kloster Ochsenhausen investiert. Diese Zahl nannte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett am Dienstag bei ihrem Besuch in Ochsenhausen. „Und wir werden hier auch in Zukunft investieren“, kündigte Splett an. Die einstige Benediktinerabtei gelte schließlich zurecht als „eine der bedeutendsten barocken Klosteranlagen Oberschwabens“. Im Herbst werde die Klosteranlage eine neue Beschilderung erhalten.

Im vergangenen Jahr ließ sich Finanzministerin Edith Sitzmann das ehemalige Kloster in Ochsenhausen zeigen, jetzt folgte Staatssekretärin Gisela Splett. Diese konnte sich nun in der Klosterkirche St. Georg ein Bild von den zwischenzeitlich abgeschlossenen Bauarbeiten im Altarbereich machen. Der neue Altar und der neue Ambo werden bis Ende des Jahres aufgestellt, erklärte Dekan Sigmund F. J. Schänzle. Parallel dazu laufe das Verfahren für die Erhebung zur „Basilika minor“.

Schänzle zeigte der Besuchergruppe – neben Splett gehörten dieser unter anderem Bürgermeister Andreas Denzel, Wilmuth Lindenthal (Leiter beim Amt Ulm des Lnadesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg), Michael Hörrmann (Geschäftsführer Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg), Dezernent Manfred Storrer vom Landratsamt sowie Klaus K. Weigele und Brigitte Sonntag als Vertreter der Landesakademie an – außerdem die historische Sakristei, die ehemalige Hostienbäckerei und die Gabler-Orgel. Akademiedirektor Weigele betonte die Einzigartigkeit des „Meisterwerks“ Gabler-Orgel, die jedes Jahr Menschen aus der ganzen Welt anlocke.

Nicht alles ist bekannt

Vom Können der Teilnehmer des Meisterkurses Lied durfte Gisela Splett sich anschließend in den Räumen der Landesakademie überzeugen, wo im Bibliothekssaal und im Armarium geübt wurde. Bei der Besichtigung des historischen Kreuzgangs stelle Michael Hörrmann, Geschäftsführer Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG), fest, dass es bei den SSG durchaus noch „Lücken in der baulichen Erfassung“ bestimmter Gebäude gebe. Insbesondere bei den oberschwäbischen Klöstern. „Damit müssen wir uns mal vertieft inhaltlich beschäftigen“, sagte Hörrmann. Zwar gebe es dazu viele „verdienstvolle“ Arbeiten, aber oft werde von einander abgeschrieben anstatt kritisch zu hinterfragen. Mit Blick auf Ochsenhausen sagte er: „Diesen kulturhistorischen Schatz kann man noch deutlich mehr heben als bisher.“

Nach einem kurzen Abstecher in die Sternwarte und bevor es weiter ins Kloster Schussenried ging sicherte Finanzs0taatssekretärin Splett nochmals zu: „Für uns ist es ein wichtiger Auftrag, das Kulturerbe zu erhalten – und das machen wir gerne.“