Das ist die neue Zukunftshoffnung der TTF Ochsenhausen

Für seine 17 Jahre hat Vladimir Sidorenko aus Tomsk im 6000 Kilometer entfernten Westsibirien schon viel erreicht im Tischtennis: Mit 15 wurde er zum zweiten Mal Schüler-Europameister, in diesem Jahr holte der Linkshänder den Jugend-EM-Titel mit Russland, zudem gewann er das U21-Turnier der World Tour in Oman. Seit mehr als einem Jahr trainiert Sidorenko in der Nachwuchsakademie LMC des deutschen Meisters TTF Liebherr Ochsenhausen unter der Leitung eines Landsmanns, der naturgemäß sein Vorbild ist: Dmitrij Mazunov, als WM-Dritter im Doppel einer der besten russischen Tischtennisspieler aller Zeiten. Und seit diesem Jahr – im Vorjahr war er an Bergneustadt ausgeliehen - gehört Sidorenko auch zum Bundesligateam der TTF. Er ist die Nr. 5 beim Meister, er werde langsam herangeführt, aber seine Einsätze bekommen, sagt Mazunov, der sich freut, eine Alternative mehr zu haben in der stressigen vorolympischen Saison. Sidorenko sagt, er sei zunächst einfach nur froh, Teil der Mannschaft zu sein. „Es wird nicht einfach, sich ins Team zu spielen.“ Vladimir sei ein großes Talent, aber er müsse noch viel lernen, findet auch Mazunov.

Wenn man so will, passierte all das nur, weil Sidorenkos Vater, einst Chef des regionalen Tischtennisverbands, einen passenden Spielgefährten brauchte. „Mein Vater scherzt immer, dass er einfach einen Partner haben wollte, gegen den er auch immer gewinnen könnte. Wir haben nicht erwartet, dass es alles so ernst wird”, sagt Sidorenko, der mit fünf Jahren begann - auch, weil ihn der Vater fast täglich zur Sporthalle mitnahm. Die ganze Familie ist im Ölsektor beschäftigt, auch Vladimir sollte diesen Weg gehen. Aber irgendwann spielte er einfach zu gut, nicht nur für den Vater.

Mit zehn Jahren, als Vladimir Sidorenko die ersten Turniere in Russland gewann, wurde der Familie klar, dass sein Leben extrem sportlich werden dürfte. „Mein Vater wollte unbedingt, dass ich nach der Mittelschule im Ausland spiele: dort gibt es mehr Möglichkeiten zum trainieren und zum gewinnen”, sagt Sidorenko, dessen Vater Mazunov gut kannte – endlos telefonierten die beiden, bis gewährleistet war, dass der Junge gut aufgehoben und geborgen war in der neuen Heimat. In Bergneustadt, wohin ihn die TTF für die Partien ausliehen, hatte Sidorenko einen Vertrag für sechs Spiele, wurde aber nur dreimal eingesetzt. Dreimal verlor er: „Um zu gewinnen, muss man sich an den Druck der Bundesliga gewöhnen. Ein Tisch im Zentrum der Halle, und etwa tausend Zuschauer folgen meinem Spiel - für mich war das alles sehr stressig, weil ich sowas in Russland noch nie erlebt habe.” Und drei Spiele seien natürlich nicht genug, um sich daran zu gewöhnen. Trainieren, sich verbessern, mehr Spiele absolvieren will er bei den TTF – und sich gut integrieren. „Auch die anderen sind da gefordert und müssen sich um den Jungen kümmern“, sagt Mazunov.

Bei den TTF gefällt es Vladimir sehr: Es sei einer der besten Orte zum lernen, besonders für junge Talente, sagt er. Hier sei alles organisiert: Trainingsprozess, Wohnung, Essen. In Sankt Petersburg, wo Sidorenko die fünf Jahre zuvor lebte, brauchte er eineinhalb Stunden, um in die Sporthalle zu kommen. Hier seien es nur zehn Minuten. Und Mazunov ist eine Art Mentor für ihn: „Beim Training ist er ein super Profi, und außerhalb der Halle gibt es überhaupt keine Machtdistanz, wir reden immer wie gute Freunde, er hilft mir immer.” Dass beide die gleiche Sprache sprechen, ist natürlich von Vorteil. Mit Deutsch tut sich Sidorenko noch schwer, er lernt zunächst einmal Englisch, um auf Reisen besser zurechtzukommen.

Damit nicht zu viel Heimweh aufkommt, bekommt er regelmäßig Besuch von den Eltern und der Schwester, alle zwei Wochen geht es zudem zu Turnieren ins Ausland – Stippvisiten zu Hause inklusive. Familie und Freunde vermisst Sidorenko trotzdem, außerdem sei die Umstellung von einer Acht-Millionen- in eine 8000-Seelen-Stadt eine Umstellung. Sidorenko geht gern spazieren oder ins Kino, entdeckt neue Orte, „aber hier gibt es nicht so viel zu tun“.

Langweilig ist dem 17-Jährigen in Ochsenhausen aber nicht. Er kann ja Tischtennis spielen, das ist Aufregung genug – und hat auch Schattenseiten. Aller Anfang ist schwer. „Manchmal ärgere ich mich sehr über das, was ich mache und will mit dem Tischtennis aufhören", sagt Vladimir Sidorenko. „Zum Beispiel, wenn ich um ein Uhr nachts aufstehen muss, um 20 Stunden nach Argentinien zu fliegen. Dort holt mich niemand ab, das Essen und die Wohnung sind schlimm. Aber dann, wenn ich bei einem Turnier gewinne. und die Leute kommen zu mir, bitten mich, mit ihnen ein Foto zu machen oder ihnen ein Autogramm zu geben, fühle ich, dass es sich lohnt.”