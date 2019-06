Die Grundschulklasse 3b aus Ochsenhausen hat das Kloster in Ochsenhausen besichtigt, um das Gebäude, das sie jeden Tag vom Klassenzimmer aus sehen, auch von innen kennenzulernen. Besonders spannend für die Klasse 3b war der Keller des Klosters.

Gemeinsam mit Gabriele Vogel, die die Führung übernahm, betrat die Klasse mit einem mulmigen und aufregenden Gefühl einen Geheimgang. Der Geheimgang führte zu einer Grabstätte der Mönche und Nonnen. Die Holztüre zur Grabstätte war verschlossen, doch Gabriele Vogel berichtete, dass früher die Mönche und Nonnen im Sitzen begraben wurden. Es gab auch einen sehr langen Geheimgang tief unter der Erde, durch den die Mönche bei Gefahr fliehen konnten. Neben der Grabstätte war eine Türe, die zur Klosterkirche führte.

Nach dem Geheimgang ging die Klasse 3b in den alten verlassenen Speisesaal. Der Raum hatte kaum Fenster und war deswegen auch sehr dunkel. Es gab keine Möbel im Speisesaal. Er wird heute auch nicht mehr genutzt und an den nicht verputzten Wänden konnte man sehen, wie es früher vielleicht einmal ausgesehen hat. Im Speisesaal hat die Klasse gemeinsam das Lied Salibonani gesungen. Weil der Raum so leer war, hallte das Lied durch den ganzen Saal.

Gemälde und Wappen

Gabriele Vogel erzählte, dass das Kloster vor langer Zeit gebaut wurde. Ein so großes Bauwerk musste damals mit Handarbeit von vielen Arbeitern geschaffen werden. Dann zeigte sie der Klasse im Flur des Klosters ein Gemälde des heiligen Sankt Benedictus. Das Gemälde war riesig. Im Flur des Kellers hing ein Wappen. Drei Pferde und eine Jahreszahl waren darauf zu erkennen. An der Jahreszahl konnte man das Alter des Kellers ablesen.

Heute beherbergt das Kloster die Landesakademie, ein Klostermuseum und einen wunderschönen Bibliothekssaal. Der Bibliothekssaal ist sehr groß und es gibt neben Regalen mit Büchern auch eine Bühne und viele Stühle für die Zuschauer. Manche Kinder aus der Klasse kannten diesen Raum bereits, weil sie mit dem Chor der Grundschule dieses Schuljahr hier schon einmal aufgetreten sind. Als die Klasse den Bibliothekssaal betrat, sah sie auf der Bühne eine Klasse beim Proben eines Theaterstücks.

Während die Klasse zu den verschiedenen Räumen lief, konnte sie von überall Musik hören. Es sind immer viele Schulklassen hier, die für Auftritte üben und proben. Die Klasse 3b fand die Führung toll und sehr spannend. Und weil es so viel zu entdecken gibt, freut sich die Klasse darauf, das Kloster irgendwann noch einmal besuchen zu dürfen.