Das Derby findet keinen Sieger

Der SV Ochsenhausen und der FV Olympia Laupheim haben sich im Derby der Fußball-Landesliga 2:2 (0:1)-Unentschieden getrennt. Der SVO konnte dabei eine 50-minütige Überzahl aufgrund des Platzverweises für Serdar Özkaya wegen einer Tätlichkeit nicht nutzen. Für den Gastgeber trafen Konrad Licht und der eingewechselte Simon Gropper. Für Laupheim waren Jan Neuwirth und der ebenfalls eingewechselte Lukas Engel erfolgreich.

40 Minuten waren gespielt im Stadion am Hopfengarten in Ochsenhausen, als sich Özkaya zu dieser Tätlichkeit hinreißen ließ. Der bis dahin sehr agile Stürmer hatte nach einem Zweikampf gegen Ochsenhausens Spielertrainer Simon Boscher nachgetreten. Eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Richard Milz aus Bad Saulgau. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste die bessere Mannschaft, Laupheim hatte nach kurzer Anfangsnervosität – vermutlich der Auftaktniederlage gegen Ostrach geschuldet – das Heft in der Hand. Alexander Schrode zog im Mittelfeld die Fäden, Özkaya und David Stellmacher sorgten immer wieder für Unruhe rund um den Ochsenhauser Strafraum. Doch den Führungstreffer der Gäste markierte Neuwirth, freigespielt nach einer Musterkombination über Schrode und Narciso Filho (24.). Der SVO hatte mit einem Distanzschuss von Matthias Hatzing 20 Minuten später die erste und einzige nennenswerte Torchance in Durchgang eins.

Mehr Zug zum Tor beim SVO

Mit dieser Führung, aber eben mit einem Mann weniger auf dem Platz ging die Olympia in die Pause. Ochsenhausen kam danach besser ins Spiel und übernahm das Kommando. Die Mannschaft ließ den Ball nun besser in den eigenen Reigen zirkulieren und hatte mehr Zug zum Tor. Dennoch hatte zunächst Stellmacher die Chance, auf 0:2 zu erhöhen, doch sein Kopfball fand nicht sein Ziel (52.). So konnte der SVO jubeln. Der aus Memmingen zurückgekehrte Konrad Licht schloss eine schöne Einzelaktion zum Ausgleich ab, als er den Ball ins lange Eck schob. Olympia-Verteidger Philipp Fischer sah dabei alles andere als gut aus (52.).

Ochsenhausen war im Aufwind, der jäh durch eine Verletzung von Licht beendet wurde. Knie und Knöchel schmerzten und die SVO-Sturmspitze musste ausgewechselt werden. „Das war schon einer der Knackpunkte, weil wir in der Tiefe keine Anspielstation mehr hatten“, analysierte Simon Boscher. So konnte Laupheim trotz Unterzahl wieder mehr Spielanteile gewinnen und fast folgerichtig erneut in Führung gehen. Zunächst versiebte Kapitän Julian Haug noch eine sehr gute Kopfballmöglichkeit (71.), drei Minuten später gelang Engel das 1:2. Engel war für Stellmacher gekommen. „Ich war einfach kaputt, weil ich sehr viel laufen musste als alleiniger Stürmer“, sagte der aus Weingarten geholte Angreifer. Das Einwechselhändchen von Laupheims Trainer Hubertus Fundel hatte gegriffen, die Schnelligkeit und der Torriecher von Engel wurden belohnt.

Auf der Gegenseite belohnte die gesamte Olympia-Defensive den Gastgeber. Ein Querschläger im eigenen Strafraum landete bei Gropper, der sofort abzog und Laupheims Keeper Alexander Aumann, der vor zwei Jahren nach das Tor von Ochsenhausen gehütet hatte, war ohne Chance. Es blieb beim 2:2, weil keine der beiden Mannschaft noch das große Risiko bevorzugte. Bewertet wurde dieses Remis allerdings unterschiedlich: „Mit einem Mann mehr müssen wird das Spiel eigentlich gewinnen, deshalb bin ich schon enttäuscht“, beschrieb Simon Boscher seine Gefühlslage.

Für Fundel hatte seine Mannschaft trotz Unterzahl die besseren Chancen und hätte auch gewinnen können. „Wir haben heute schon einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gesehen, auch eine Steigerung gegenüber dem Ostrach-Spiel, aber die Rote Karte tut uns natürlich weh.“ Mindestens vier Wochen Sperre dürften für Özkaya am Ende rauskommen. Schade für den Zugang aus Neu-Ulm, schade für Olympia Laupheim, denn beide hatte gerade begonnen, sich aneinander zu gewöhnen.