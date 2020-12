„Das Christkind auf Reisen“ ging dieses Jahr nach Polen

Es ist eine langjährige Tradition, dass Schulen, Kindergärten und Familien mit Geschenkpäckchen bedürftigen Kindern in weit entfernten Gegenden eine Weihnachtsfreude bereiten. Die etwa 1650 Päckchen enthielten Spielsachen, Hygieneartikel, Kleidungsstücke, Süßigkeiten, Bilderbücher, Lernmaterialien und so manches mehr.

Nachdem in früheren Jahren Kinder aus Kasachstan und Rumänien beschenkt wurden, sollten in diesem Jahr nun außer bedürftigen Familien auch Kindergärten und soziale Institutionen in Polen bedacht werden. Ermöglicht wird dies durch die Initiative „Hoffnung für Kasachstan“ aus Ochsenhausen. Durch einen Teil der Erlöse des dortigen Flohmarkts werden die Transportkosten übernommen.

Ein polnischer Sattelschlepper wurde von ehrenamtlichen Helfern mit circa acht Tonnen beladen. Auf die Einhaltung der behördlichen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen wurde dabei großen Wert gelegt. Die Ladung für zwei Zielorte bestand nicht nur aus den Päckchen für die Kinder, vielmehr auch aus Hilfsgütern wie Kleidungsstücken, Haushaltsartikeln, Schulmöbeln sowie Hygieneartikeln für ein Hospiz.

Die erste Station des Transports war ein Ort in der Nähe der mehr als 1000 Kilometer entfernten westpolnischen Stadt Bromberg (Bydgoszcz). Hier wurden Päckchen und Hilfsgüter für ein Hospiz entladen. Die Organisation sowie die Verteilung übernahm eine dortige Vertrauensperson in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der örtlichen katholischen Kirchengemeinde.

Das nächste Ziel der mehrtägigen Fahrt liegt gut 300 Kilometer weiter nordöstlich in den ostpreußischen Masuren in der Gemeinde Rastenburg (Ketrzyn). Dieser Ort hat durch das ehemalige Führerhauptquartier Adolf Hitlers unter dem Namen „Wolfsschanze“ Bedeutung erlangt. In dieser Gemeinde wurde der andere Teil der Hilfsgüter von örtlichen Ehrenamtlichen entladen, wobei die organisatorischen Belange dem dortigen Bürgermeister oblagen.

Der Flohmarkt wird nun eine Winterpause bis März einlegen. Die ehrenamtlichen Helfer der Aktion „Hoffnung für Kasachstan“ bedanken sich bei allen Spendern, die solche humanitären Aktionen ermöglicht haben.