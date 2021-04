Darum schafft Boehringer Lebensraum für bedrohte Tiere

Berthold Schmidinger, Wirt des Gasthauses „Grüner Baum“ in Bad Waldsee, ist derzeit im Fernsehen zu sehen. Er nimmt an der Kabel eins Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil. Am Dienstagabend war der Waldseer Wirt Gastgeber und bekam Besuch von der Konkurrenz. Dabei bekamen er und sein Team viel Lob, aber auch deutliche Kritik.

In der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ tritt Schmidinger in der Oberschwaben-Woche gegen vier weitere Gastgeber aus Ravensburg, Ulm, Neu-Ulm und Gundelfingen an.