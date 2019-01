Dank und Hoffnung prägen die Stimmung

Bei der Auftaktsitzung des Vorstands des Fördervereins Goldbach ist ein umfassendes Programm diskutiert worden. Vorsitzender Franz Baur, ein knappes Jahr im Amt, dankte zunächst in mindestens vier Himmelsrichtungen: ehrenamtliche Kräfte – Kindergärten, Schulen, Vereine und freie Gruppen – Pflegepersonal und Heimleitung – stille Spender.

Er sei überrascht und voll des Dankes, was er in diesem knappen Jahr erfahren durfte, so der Vorsitzende. Das Altenzentrum sei Heimat und Familie für viele Pflegebedürftige. Es sei vordringliche Aufgabe des Vereins, diese Lebensqualität zu erhalten. Besonders erwähnte er die gute Zusammenarbeit mit Heimleitung und Pflegepersonal. So nahm auch die „neue“ Pflegedienstleiterin Manuela Kieper an der Sitzung teil. Von den strukturellen Veränderungen in der Trägerschaft sei der Verein nur indirekt betroffen, so Baur. Man wisse, zu gegebener Zeit darauf zu reagieren. Die Hoffnung des Vorstands gilt in erster Linie dem Kreis der ehrenamtlichen Kräfte.

Sprechzeiten eingerichtet

Franz Baur hofft, dass neue Leute zum Kreis der „Goldbach-Engel“ stoßen. Für alle Hilfsbereiten haben Manuela Kieper und Franz Baur eigens Sprechzeiten eingerichtet. Kieper ist zu den üblichen Bürozeiten erreichbar und kann umfassend informieren. Baur ist immer mittwochs ab 15 Uhr im Altenzentrum anzutreffen. Abschließend wurde als Termin für die öffentliche Jahreshauptversammlung der 10. April genannt. Der neue Jahresflyer wird demnächst im Altenzentrum ausliegen.