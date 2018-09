Da ist Zug drin am Familientag

In Strömen sind die Besucher am Sonntag zum Öchsle-Familientag gekommen. Bei herrlichem Wetter feierten insbesondere Familien ein schönes Fest.

Für die jüngsten war einiges geboten an diesem Tag, das war entscheidend in diesem Teil der Reihe „Die Welt in Kinderaugen“, die die „Schwäbische Zeitung“ mit der Kreissparkasse Biberach, der Ewa Riss und der Firma NIC Holzspielzeug aus Laupheim veranstaltete.

Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren fuhren an diesem Sonntag kostenlos mit Öchsle mit, das den ganzen Tag die Strecke Ochsenhausen–Warthausen und zurück bewältigte.

Während der Fahrten konnten die Kinder bei einem Quiz mitmachen, bei dem es verschiedene Preise zu gewinnen gab.

Das Maskottchen Paula Print durfte natürlich nicht fehlen und überraschte die Kinder mit süßen Überraschungen. Aber auch am Bahnhof in Ochsenhausen war einiges geboten. Eine Hüpfburg sorgte für große Freude und das kostenlose Popcorn der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach fand reißenden Absatz.

Bei den Waschfrauen allerdings mussten die Kleinen arbeiten. Schmutzige Kleidung von Hand zu säubern war gewünscht. Wie sagte ein kleines Mädchen? „Wow, war das früher mühsam das hätte ich nie gedacht, gut dass wir heute eine Waschmaschine haben.“

Bei der Fotoaktion hatten die Kinder eine riesige Freude, sie durften sofort ihre Bilder gleich mitnehmen, da sie vor Ort ausgedruckt wurden.

Bei der Fahrt auf der Handhebeldraisine hatten die Mädchen erst ein wenig Respekt, vielleicht auch Angst. Die verflog aber schnell als sie den netten Draisineführer sahen der sie ohne Probleme beförderte.

Mit Uniform oder Mütze auf einer abgestellten Dampflok ließen sich die Kinder für das Erinnerungsfoto ablichten. Eine Besichtigung des Lokschuppens und die Führung über das Gelände des Ochsenhauser Bahnhofs war an diesem Tag für die Sprösslinge Pflichtprogramm und wurde gerne angenommen.

„Da ist Zug drin“ gemäß dem Ochsenhauser Motto, lobte ein Besucher aus Stuttgart das Engagement des Vereins Öchsle Schmalspurbahn.

Dass in diesem Verein Zug drin ist zeigen die Aktivitäten in diesem Jahr. Mit vielen Veranstaltungen bereicherte das Öchsle das Stadtgeschehen in Ochsenhausen bis jetzt und weitere Veranstaltungen folgen bis Jahresende.

Folgen wird eine Herbstfahrt zusammen mit Most/Zwiebelkuchen am verkaufsoffenen Sonntag, 14. Dezember. Abgerundet wird das Ganze mit einer Mondscheinfahrt und einer Rübengeister-Nacht am Bahnhof in Äpfingen, bevor die Winterdampffahrten zum Weihnachtsmarkt Ochsenhausen oder die Nikolausfahrten einsetzen.