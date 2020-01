Das Finale der Tischtennis-Bundesliga wird in diesem Jahr Bestandteil des Multisportevents „Die Finals“, das in diesem Jahr in der Metropolregion Rhein-Ruhr ausgetragen wird. Spielort ist am 6. Juni das Castello Düsseldorf, Spielbeginn ist voraussichtlich um 13 Uhr. Zuletzt hatte das TTBL-Finale siebenmal in Folge in der Frankfurter Fraportarena stattgefunden. Im vergangenen Jahr krönten sich dort die TTF Liebherr Ochsenhausen zum Meister.

3300 Sportler, 202 Titel-Entscheidungen, 155 Disziplinen – die Erstauflage der „Finals“ fand vergangenes Jahr in Berlin statt. Der zweite Teil wird in Nordrhein-Westfalen an Rhein und Ruhr ausgetragen und erfährt Zuwachs durch den Tischtennissport: Die Tischtennis Bundesliga (TTBL) trägt das Finale 2019/20 im Rahmen von „Die Finals“ aus.

„Wir haben die Veranstaltung im vergangenen Jahr aufmerksam verfolgt und sind überzeugt von dem Konzept, die Meisterschaftsentscheidungen vieler Sportarten an einem Wochenende gebündelt auszutragen“, wird TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle in einer Pressemitteilung zitiert. „Einerseits dürfen sich alle Zuschauer auf ein Sportfest der Superlative freuen, andererseits entsteht so, ähnlich wie bei den Wintersportarten, für die einzelnen Events eine öffentliche Aufmerksamkeit, die einzeln nicht zu erzielen wäre.“

Vor dem TTBL-Finale suchen die Rollstuhl-Tischtennisspieler im Castello ihren nationalen Meister. Da auch diese Veranstaltung, die Champions Trophy, von der TTBL ausgerichtet wird, berechtigt das Eintrittsticket zum Besuch von beiden Meisterschaftsentscheidungen. Insgesamt werden bei den „Finals Rhein Ruhr“ 138 Titel in 20 Sportarten vergeben, 3700 Athleten treten an.

Mehr als 20 Stunden des Multisportevents werden live von ARD und ZDF übertragen, somit auch das TTBL-Finale 2019/20: Am Samstag, 6. Juni 2020, zeigt das ZDF große Teile der Veranstaltung.