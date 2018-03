Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben nach den jüngsten Erfolgserlebnissen in der Tischtennis-Bundesliga wieder einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Ochsenhausen verlor am Sonntag in Grünwettersbach mit 1:3.

Simon Gauzy gab nach seiner Verletzungspause sein Comeback, verlor sein erstes Spiel gegen Masataka Morizono aber mit 1:3. Die ersten beiden Sätzen entschied der Japaner jeweils mit 12:10 für sich, Satz drei ging an Gauzy (11:6). Der vierte Satz war dann aber eine klare Sache für Morizono, der sich mit 11:2 durchsetzte und den ersten Punkt für Grünwettersbach holte. TTF-Profi Hugo Calderano, seit Wochen in bestechender Form, gelang anschließend ein Sieg gegen Ricardo Walther. Calderano siegte 3:0 und glich zum 1:1 aus.

In Spiel drei standen sich Grünwettersbachs Dan Qiu und Ochsenhausens Joao Geraldo gegenüber – und wieder gingen die Gastgeber in Führung. Geraldo musste sich trotz zwischenzeitlich 2:1-Führung noch mit 3:2 geschlagen geben. Eine ähnlich enge Angelegenheit war dann auch das vierte Spiel zwischen Morizono und Calderano. Auch Calderano führte mit 2:1, verlor die beiden anschließenden Sätze aber jeweils mit 11:9, Morizono holte den dritten Punkt für Grünwettersbach und machte die 1:3-Auswärtsniederlage der TTF Liebherr Ochsenhausen perfekt. Der SV Werder Bremen ist nach seinem Sieg gegen Mühlhausen nun wieder punktgleich mit den TTF.