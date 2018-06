Crowdfunding geht in Verlängerung

Die Crowdfunding-Kampagne der TTF Liebherr Ochsenhausen und des Liebherr Masters College (LMC) geht für fünf Tage in die Verlängerung. 89 Prozent der Zielsumme haben Spender bisher beigesteuert. Mit dem Geld sollen LMC-Talente mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vorbereitet werden. Eigentlich hätte am kommenden Samstag, 30. Juni, Schluss sein sollen mit der Spendenaktion. Doch ist bis zur vorgegebenen Frist nicht die komplette Summe erreicht, scheitert das Projekt und das Geld fließt zurück an die Unterstützer. Um das zu vermeiden, hielten die TTF Rücksprache mit der Online-Plattform Fairplaid. Diese stimmte der Verlängerung zu. Nun kann noch bis Donnerstag, 5. Juli, um 20 Uhr gespendet werden. 44484 Euro von 50000 Euro liegen auf dem Spendenkonto. 71 Personen, Firmen und sonstige Institutionen haben sich bisher beteiligt.

Wer die TTF Ochsenhausen bei der Crowdfunding-Aktion unterstützen möchte, kann online unter www.fairplaid.org/tokyo-2020 spenden.