Crowdfunding braucht weitere Spender

Die Zeit ist fast vorbei, doch noch nicht einmal die Hälfte der Ernte ist eingefahren. In der heißen Phase ihres Crowdfunding-Projekts hoffen der TTF Liebherr Ochsenhausen und das Liebherr Masters College (LMC) noch auf kräftige Unterstützung seitens der Menschen in der Region. Das Geld soll den Studenten des LMC für eine optimale Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zugute kommen. Die Zielsumme liegt bei 50000 Euro. Wird diese über das Crowdfunding nicht aufgetrieben, scheitert die Aktion und das Geld wird an die Spender zurückgezahlt. Am Dienstagnachmittag lag der Stand bei 23899 Euro, insgesamt 66 Personen haben sich bisher beteiligt. Wer eine Finanzspritze gibt, erhält zum Dank eine Prämie. Darunter finden sich zum Beispiel eine Kühltasche, Erlebnisgutscheine aber auch eine Trainingseinheit mit Profi-Spielern und -Trainern. Die Crowdfunding-Aktion läuft noch bis einschließlich Samstag, 30. Juni.

Weitere Informationen zum aktuellen Stand, zur Spendenmöglichkeit und zu den Prämien gibt es im Internet unter www.fairplaid.prg/tokyo-2020