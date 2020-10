In jedem Jahr gibt es in der Mensa des Gymnasiums Ochsenhausen ein Kennenlernessen für die neuen Fünftklässler. Doch in diesem Jahr ist bei dieser Tradition einiges anders. Wo die Schüler sitzen dürfen, wann und wie sie sich die Hände desinfizieren müssen, wie sie sich in der Reihe anzustellen haben – all das sind Neuerungen beim Begrüßungsmahl, die laut Schule wegen der Corona-Pandemie notwendig sind.