Der Circus Mulan gastiert von Donnerstag, 24. Mai, bis Sonntag, 27. Mai, in Ochsenhausen in der Biberacher Straße gegenüber der Firma Wölfle.

Vorstellungen sind von Donnerstag bis Samstag jeweils um 16 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Am Donnerstag und Sonntag ist Familientag, Erwachsene zahlen dann den Kinderpreis. Kartenvorverkauf ist von 10 bis 12 Uhr an der Zirkuskasse, die Tickethotline ist unter Telefon 0163/4507086 zu erreichen.

Der Circus Mulan bietet laut Ankündigung ein 90-minütiges Programm mit Pferden, Kamelen und Ponys, insgesamt rund 40 Tieren. Auch Akrobatik, Seiltanz und Clowns sind im Programm.