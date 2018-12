Christbaum schlagen für den guten Zweck

Ochsenhausen hat nicht nur die Fasnet, das Öchslefest, Kräuterfest und vieles mehr. Wie schon seit mehr als 20 Jahren hat auch dieses Jahr am 3. Adventssonntag wieder das Christbaumschlagen rund um die Fürstenwaldhütte zwischen Ochsenhausen und Rottum stattgefunden.

Angemessen für diese Veranstaltung hatte auch Petrus seinen Spaß daran und verhalf dem Fürstenwald zum winterlichen Aussehen, nämlich mit viel Schnee. Diese von der Katholischen Kirchengemeinde Ochsenhausen-Erlenmoos, der Aktion „Hoffnung für Kasachstan“ und dem Kreisforstamt Biberach veranstaltete Aktion dient nur einem Zweck: der Hilfe für soziale Projekte.

„Genau deshalb holen wir jedes Jahr unseren Christbaum hier“, meinte eine Frau aus Bad Wurzach. „Den Kindern macht es Spaß, den eigenen Baum im Wald auszuwählen und selbst mit Beil oder Säge zu fällen. Uns macht es Spaß, und unserem Hund auch.“

„Es ist wie immer ein Familientag und wenn wir dabei noch einen guten Zweck unterstützen, was willst du mehr“, meinte die Besucherin.

Im winterlichen Forst rund um die Fürstenwaldhütte wurde an diesem Sonntag die vorweihnachtliche Stimmung genossen. Bei Glühwein und Punsch am Schwedenfeuer, einer warmen Suppe, Spiegelei vom offenen Feuer oder einfach nur ein Würstchen. Musikalisch begleitet von etlichen Musikern konnten sich die zahlreichen Besucher nach ihrer getane Arbeit aufwärmen.

Zahlreiche Gäste kommen miteinander ins Gespräch

Sehenswert dabei war, wie viele Menschen, die sich gar nicht kannten, miteinander ins Gespräch kamen. „Mehr als 1000 Besucher sind heuer gekommen“, schätzte Gemeindereferent Robert Gerner von der Seelsorgeeinheit St. Benedikt die Besucherzahl ein. „Mit Sicherheit kann ich sagen, dass wir die Spenden vom vergangenen Jahr in Höhe von 5500 Euro übertreffen werden.“

Die Spenden werden aufgeteilt und gehen an drei Projekte: Kinder in Not im Kreis Biberach, ein Hilfsprojekt in Bulgarien und ein Projekt in Indien, das allen ehrenamtlichen Helfern sehr am Herzen liegt. Es ist die Lillian Residential School for Deaf Girls, eine christliche Schule und Wohngemeinschaft für taubstumme Mädchen in Indien. Gegründet wurde die Schule 1987 von der Kanadierin Lillian Ruth Doerksen, die 50 Jahre lang als Missionarin in Indien tätig war. Sie kümmerte sich um taubstumme Mädchen, die teilweise Waisen waren. Manche wurden von ihren Familien wegen ihrer Behinderung ausgestoßen oder derart vernachlässigt, dass sie keine Chance auf ein menschenwürdiges Leben hatten. Manchmal kommen die Familien zu Besuch und einmal im Jahr können die Kinder zu ihren Familien nach Hause gehen. In der Schule erlernen sie die Gebärdensprache und werden dann in verschiedenen Schulfächern unterrichtet.

Die heutige Leiterin der Schule, Frau Nanda, die im Rollstuhl sitzt, war selbst eine der ersten Kinder, die von der Kanadierin an der neu gegründeten Schule aufgenommen wurde. „Für dieses Projekt setzen wir uns alle gemeinsam gerne ein“, sagte Gerner zum Abschluss.