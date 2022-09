Chorprojekte an der Basilika St. Georg Ochsenhausen

Nach der Sommerpause lädt der Basilikachor St. Georg Ochsenhausen wieder zu zwei Mitsingprojekten ein. Am 1. November und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind öffentliche Auftritte vorgesehen.

Zum Hochfest Allerheiligen (1. November um 10 Uhr) wird der Basilikachor die Missa brevis von Pater Alberich Mazak singen. Pater Mazak war 1629 in die Zisterzienserabtei Heiligenkreuz (Wienerwald) eingetreten, wurde zum Priester geweiht und leitete als „Cantor chori“ die Musik der Abtei. Seine Missa brevis liegt an der Schwelle zwischen Renaissance und dem Frühbarock, charakteristisch ist der ständige Wechsel zwischen Solosopran und Tuttichor. Die Proben für den Auftritt an Allerheiligen beginnen freitags ab dem 7. Oktober.

Zum ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember) singt der Basilikachor die bekannte Pastoralmesse von Karl Kempter. Der 1819 geborene Komponist hatte im Alter von zwölf Jahren eine umfassende Musikausbildung in Augsburg. Dort wurde Kempter in Gesang, Klavier- und Orgelspiel sowie Generalbass und Kontrapunkt ausgebildet. Später wurde er dort Domkapellmeister. Besonders der Kirchenmusik war der Komponist zugetan, sein bekanntestes Werk ist die Pastoralmesse in G für Chor, Soli und Orchester. Wegen ihrer eingängigen Melodik hat diese Weihnachtsmesse besonders in Süddeutschland eine überaus weite Verbreitung gefunden. Die Proben zu diesem zweiten Chorprojekt beginnen am 4. November.