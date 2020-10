Chorgebet in der Basilika am Sonntag

Die benediktinische Gebetsgemeinschaft der Seelsorgeeinheit St. Benedikt lädt an den Sonntagen 25. Oktober, 1. November und 15. November jeweils um 18 Uhr zum Chorgebet in die Basilika St. Georg in Ochsenhausen ein. Ochsenhausen habe ein reichhaltiges benediktinisches Erbe und sei diesem verpflichtet, heißt es in der Ankündigung. Die Mönche hätten sich einst sieben Mal am Tag im Chor versammelt, um das Stundengebet zu feiern. Die Teilnehmer beten für persönliche Anliegen, die Anliegen unserer Familien, des Papstes und der Kirche, der Gemeinden und der Welt. Von März bis November soll dieses Angebot, in der Regel am ersten und dritten Sonntag im Monat, bestehen. Allen Jugendlichen und Erwachsenen der Seelsorgeeinheit St. Benedikt und darüber hinaus gilt diese Einladung.