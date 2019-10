Chor aus Castelfranco brilliert mit Klassikern in Ochsenhausen

Der Chor Gruppo Corale Musicale Insieme ist am vergangenen Wochenende einer Einladung von Rino Bernardi, Mitglied des Partnerschaftskomitees der Stadt Ochsenhausen, zum Besuch in Deutschland gefolgt. 70 Sänger mit ihrem Gründer und Dirigenten, Maestro Renzo Simonetto, reisten aus dem Veneto an, um bei ihrem Landsmann Bernardi und seiner Familie in seiner zweiten oberschwäbischen Heimat vorbeizuschauen.

Der Samstag wurde genutzt, um einen Abstecher nach Ulm zu machen, wo das weltbekannte Ulmer Münster, das Fischerviertel und einiges mehr besichtigt wurden. Anschließend ging es in eines der gemütlichen Lokale, um die schwäbische Küche kennenzulernen.

Am Abend stand ein Konzert im vollbesetzten Bibliothekssaal der Landesakademie auf dem Programm. Mit dem „Ave Maria“ von Gomez begann der gemischte Chor und überzeugte gleich mit sicheren Frauenstimmen. Als beeindruckendes Duett wurde „La’ci darem la mano“ aus Don Giovanni vorgetragen, das besonderen Beifall erntete. Es folgte „Va pensiero“ aus Giuseppe Verdis bekanntem Gefangenenchor von Nabucco, bei dem alle mit ihren emotionalen und kräftigen Stimmen gefordert waren. Ebenfalls aus der Feder von Giuseppe Verdi stammten der „Coro zingari“, „Stride la vampa“ bekannt aus „Il trovatore“.

„Toreador“ von Bizet, „Udite o rustici“ von Donizetti und „Voi lo sapete o mamma“ von Mascagni brachten Abwechslung ins Programm, ebenso wie „Barcarola“ von Offenbach, bevor nochmals Werke von Verdi wie „O signore dal tetto natio“, „Cortigiani vil razza dannata“ oder „Ritorna vincitor“ ertönten und mit „Brindisi“ aus Traviata ein hervorragender Schluss gefunden wurde.

Am Flügel wurden sämtliche Stücke professionell von Giovanni Campello begleitet. Dieser unterstützte auch die Solisten Sonja Battilona, Daniela Nave, Paola Feltrin, Antonio Rigato und Martino Caeran bei ihren Auftritten.

Im Anschluss an das Konzert ließen die Gäste es sich nicht nehmen, für die Einladung und die Konzertmöglichkeit ausgewählte Geschenke an Akademiedirektor Klaus Weigele und Rino Bernardi zu übergeben. Sogar die Commune von Castelfranco beteiligte sich an den interessanten Aufmerksamkeiten für Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel und den Vorsitzenden des Ochsenhauser Partnerschaftskomitees, Lothar Merk.

Das begeisterte Publikum erklatschte sich noch mehrere Zugaben, bei denen dann Rino Bernardi den Taktstock übernahm.

Die Gruppo Corale Musicale Insieme durfte am folgenden Sonntag die Messe zum Erntedankfest in St. Georg musikalisch umrahmen, was ihnen ebenfalls mit Bravour gelang. Dank der Italienischkenntnisse von Dekan Sigmund F. J. Schänzle konnten auch die Gäste dem Gottesdienst mühelos folgen.