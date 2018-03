Champions League: Halbfinal-Hinspiel der TTF am 16. März

Der Termin für das Hinspiel im Halbfinale der Tischtennis-Champions-League zwischen den TTF Liebherr Ochsenhausen und Borussia Düsseldorf steht fest. Die Partie findet am Freitag, 16. März, um 19 Uhr in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen statt. Der Termin für das Rückspiel in Düsseldorf steht noch nicht fest.

Karten für das Halbfinal-Hinspiel gibt es ab sofort online unter www.ttf-liebherr-ochsenhausen.reservix.de oder in der Geschäftsstelle der TTF Liebherr Ochsenhausen zu kaufen. Die Tickets kosten ab 7,50 Euro.