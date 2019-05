Cellokonzert mit Francis Gouton

Im Rahmen eines Cellokurses, der am Wochenende an der Jugendmusikschule Ochsenhausen stattfindet, spielt der Dozent Francis Gouton am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr im Klostermuseum Ochsenhausen ein öffentliches Konzert mit drei Suiten für Cello Solo (Nummer II, III, V) von Johann Sebastian Bach.

Francis Gouton ist erster Solocellist der Staatsoper Stuttgart und bekleidete diesen Posten auch im berühmten „Bach Collegium“ unter Helmuth Rilling. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen.