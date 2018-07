CDU-Mitglieder informieren sich über Zukunft der Pflege

Der CDU Stadtverband Ochsenhausen und die Frauenunion des Kreises Biberach haben sich mit dem Thema Pflege gefasst. Zum Auftakt besuchten die Teilnehmer das Altenzentrum Goldbach in Ochsenhausen.

Der CDU Vorsitzende Reinhold Besenfelder und die Vorsitzende der Frauenunion Isolde Weggen hatten neben dem Referenten Gerhard Schuhmacher, die Pflegedienstleiterin des Altenzentrums Goldbach Heidrun Güttler, Thomas Zimmermann von der Einrichtungsleitung, und Annette Köpfler von der St.-Elisabeth-Stiftung.

Pflegeleitung kritisiert neue bürokratische Hürden

Nach dem Rundgang mit der Pflegeleitung gab es einen fachlichen Austausch mit Gerhard Schuhmacher. „Das Fazit aller Teilnehmer war, dass gute soziale Arbeit, wie die Pflege wichtig für einen guten Wirtschaftsstandort ist“, berichtet Reinhold Besenfelder. Auch die weitere Fortführung der Entbürokratisierung sei ein weiterer Bestandteil für gute Pflege. Es sei zwar einiges auf dem Gebiet getan, aber mit jeder beseitigten bürokratischer Hürde komme eine neue hinzu, hieß es von der Pflegeleitung.

Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, sei eine deutliche Erhöhung des Personalschlüssels unumgänglich, heißt es weiter in dem Bericht. Bei der Abendveranstaltung unter dem Titel „Alter und Pflege im Wandel – Was hat sich durch die neuen Pflegestärkungsgesetze geändert beziehungsweise verbessert“ sprach Schuhmacher zu den derzeit aktuellen Problemen bei der Pflege, wie den neuen Pflegegraden, der Änderung des Pflegegelds, den Veränderungen der Sachleistungen bei der ambulanten Pflege, häuslicher und stationärer Pflege sowie Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Anton Schniertshauer sagte in die Diskussion ein, dass vielfach nur diskutiert werde wo und wie gepflegt werden soll und kann. Die zu Pflegenden würden kaum gefragt, was sie denn wollen. Dieser Punkt sollte stärker berücksichtigt werden, forderte er.

Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen, der steigenden Lebenserwartung und sinkenden Geburtenzahlen, gab Gerhard Schuhmacher einen Ausblick, was auf die Gesellschaft zum Thema Alter und Pflege zukommt. Es stelle sich immer mehr die Frage, ob die Pflege zu Hause noch machbar ist, in Anbetracht der stetig steigenden Anzahl von Single-Haushalte und der Tatsache, dass nur 5,2 Prozent der Wohnungen altersgerecht ausgebaut sind. Das Ehrenamt werde in Zukunft diesbezüglich eine große Rolle spielen. Mit der hauptamtlichen Pflege allein werde man den Pflegenden nicht gerecht, weil es nicht leistbar und bezahlbar sei, so seine Ausführungen.