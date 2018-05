Calderano: „Wir sind bereit, den Titel zu holen“

Die TTF Liebherr Ochsenhausen wollen am Samstag (Spielbeginn: 13 Uhr) im Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft gegen Borussia Düsseldorf den ersten Titel seit 2004 holen. Felix Gaber hat sich vor dem Endspiel in der Fraport-Arena in Frankfurt mit Ochsenhausens Weltranglisten-Elften Hugo Calderano unterhalten.

Herr Calderano, wie ist die Stimmung in der Mannschaft mit Blick auf das DM-Finale?

Die vergangenen zwei Wochen haben alle sehr gut trainiert. Wir sind bereit, den Titel zu holen. Düsseldorf aber natürlich auch.

Ist es vielleicht ein Vorteil, gegen die beste deutsche Mannschaft, das beste Team in Europa, zu spielen und nicht gegen Fulda-Maberzell oder Saarbrücken?

Ich denke, dass es kein Vorteil ist. Düsseldorf ist sehr stark. Wir wären aber auch gegen jedes andere Team im Finale gleich motiviert, denn wir wollen den Titel gewinnen.

Warum sehen Sie und Simon Gauzy immer so gut aus gegen Düsseldorfs Topspieler Timo Boll? Was ist Ihr Geheimrezept?

Wir sind beide gute Spieler und haben Timo schon einige Male geschlagen. Unsere aggressiven Spielstile behagen Timo nicht so sehr. Aber auch er wird am Samstag bereit sein. Ich erwarte einen harten Kampf. Er ist ein Topspieler und es ist immer schwer, gegen ihn zu spielen.

Wie sieht Ihre persönliche Vorbereitung auf solch ein wichtiges Spiel aus? Gibt es besondere Rituale?

Ich habe so trainiert wie immer. Ich weiß, wie es sein muss, für solch ein Spiel zu trainieren. Das Mentale ist sehr wichtig. Meine Rituale sind vor jedem Spiel dieselben. Ich höre immer Musik, „The Final Countdown“ von Europe. Das pusht mich mental sehr. Danach beginnt das Warmmachen und dann geht es ins Spiel.

Wie lautet Ihr Tipp für das Endspiel am Samstag?

Ich hoffe, dass wir gewinnen. Das beste Resultat wäre ein 3:0. Auch ein 3:2 für uns wäre okay, denn dann hätten wir den Titel geholt. Und das ist das Ziel.