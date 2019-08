Calderano scheitert an Ovtcharov

Nicht ganz unerwartet hat der aktuelle Weltranglistensechste Hugo Calderano bei den Czech Open in Olmütz das Halbfinale erreicht. Er scheiterte dort aber an Dimitrij Ovtcharov und gewann Bronze.

Calderano schaltete mit seinem brasilianischen Nationalmannschaftskollegen Gustavo Tsuboi (4:1), dem Inder Sathiyan Gnanasekaran (4:0) und dem Russen Alexander Shibaev (4:1) namhafte Gegner aus. Nicht ganz so gut lief es für den ebenfalls gesetzten Simon Gauzy, der im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Lee Sangsu (Weltranglistenplatz: 18) ausschied (2:4). Von den ungesetzten TTF-Spielern kam Stefan Fegerl am weitesten, der in der vierten und letzten Qualifikationsrunde an Shibaev scheiterte. Jakub Dyjas schied eine Runde zuvor mit etwas Pech gegen den 18-jährigen Japaner Uda Yukiya aus (3:4). Youngster Vladimir Sidorenko, der in der Bundesliga in Fulda so überzeugend auftrat, schied ebenfalls in Runde drei aus. Gegen den gleichaltrigen Schweden Truls Moregardh – beide sind erst 17, verlor Sidorenko mit 2:4.

Der 22-jährige Franzose Can Akkuzu aus dem Liebherr Masters College in Ochsenhausen schied in der dritten Qualifikationsrunde aus. In Runde zwei waren der Ungar Bence Majoros und der Franzose Irvin Bertrand ausgeschieden. Der 19-jährige Bertrand musste gegen den japanischen Weltranglisten-116. Yuki Hirano, der später bis ins Viertelfinale vordrang, nach 2:0- und 3:2-Satzführung noch eine 3:4-Niederlage hinnehmen.

Bereits in der ersten Qualifikationsrunde waren die Polen Maciej Kubik und Samuel Kulczycki nach passablen Leistungen ausgeschieden. Der 16-jährige Kubik hatte dem Ungarn Nandor Ecseki zu einem 4:2-Erfolg gratulieren müssen, während der ein Jahr ältere Kulczycki fast eine Runde weiter gekommen wäre – er unterlag dem Japaner Masaki Takami in sieben umkämpften Sätzen.