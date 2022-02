Bunte Solisteine im Arboretum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

2019 wurde die Baumsammlung bei Sommershausen in einem intensiven Arbeitseinsatz von Forst BW, vom Rotary Club Biberach und von der Dorfgemeinschaft Wennedach aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Wege wurden durchs Dickicht angelegt, Bänke aufgestellt, neue Exemplare verschiedener Nadelhölzer aus fernen Erdteilen gepflanzt und an den exotischen Bäumen wurden Informationstafeln angebracht. Seit einiger Zeit können die Besucher des Arboretums sogenannte Solisteine gegen eine Spende mitnehmen. Diese Steine wurden von Sasan Vaziri bemalt. Er flüchtete mit seiner Familie aus dem Iran, sie wohnen jetzt in Wennedach. Die Solisteine liegen im Arboretum an der zentralen Sitzgruppe aus. Daneben gibt es eine Spendenbox. Die Spenden gibt Herr Vaziri an die Dorfgemeinschaft Wennedach weiter, die wiederum Sr. M. Electa Wild in Südafrika und Sofie Maucher in Portugal finanziell unterstützen. Diese gelebte Solidarität gab den Steinen den Namen Solisteine.