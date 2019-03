Bundesgesundheitsminister besucht Ochsenhauser Altenzentrum

Fastenbrezeln hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bis zu seinem Besuch im Altenzentrum Goldbach in Ochsenhausen am Freitagmorgen noch nicht gekannt. „Ich wusste nicht, dass es für die Fastenzeit extra Brezeln gibt, aber sie schmecken gut“, sagte der 38-Jährige bei einem Frühstück mit Bewohnern, Mitarbeitern, Verantwortlichen der St.-Elisabeth-Stiftung und Vertretern aus der Kommunalpolitik, das auf Einladung des CDU-Kreisverbands Biberach und Josef Rief zustande gekommen war. Was Spahn sehr wohl weiß: „Das Thema Pflege ist so im Fokus wie schon lange nicht mehr, zu oft sind die Dinge im Alltag nicht so, wie sie sein sollten.“ Er sei nach Ochsenhausen gekommen, um in Erfahrung zu bringen, was Bewohner, Personal und Verantwortliche am meisten beschäftige.

Gleich zu Beginn hatte der CDU-Politiker das Gespräch mit einer Bewohnerin gesucht. Diese habe ihm erzählt, dass sie sich im Altenzentrum wohl fühle, aber auch spüre, dass sich das Personal die eine oder andere Arbeitskraft mehr wünsche, berichtete Spähn später. Mit dem Sofortprogramm Pflege seien in einem ersten Schritt 13 000 neue Stellen in stationären Pflegeeinrichtungen finanziert worden. Die erste Reaktion sei vielerorts gewesen, dass dies zu wenig seien. „Das weiß ich auch“, sagte Spahn. Aber es gehe auch darum, dass diese Stellen besetzt werden müssten – was nicht einfach sei, allein schon wegen der Vereinbarkeit mit dem Privatleben. „Es gibt keine Berufe, die weniger planbar sind, als jene in der Pflege.“ Deshalb müssten alle Register gezogen werden, um den Beruf attraktiver zu machen und Personal zu finden. Es werde aber nicht alles in sechs Monaten perfekt sein. „Trotzdem muss es konkret werden. Es bringt nichts, nur schöne Reden zu halten.“

Pflegefachkraft Marion Zell erklärte dem Bundesgesundheitsminister, was sie beschäftigt. „Was die Bewohner von uns brauchen sind Zeit, Zuwendung und Gespräche.“ Es belaste das Personal, wenn es ständig unter Zeitdruck stehe und viel Arbeitszeit für Dokumentationen verwendet werden müsse. „Auch für uns Fachkräfte ist es wichtig, nahe an den Bewohnern zu sein und nicht nur am Schreibtisch zu sitzen.“ Wenn in der Nachtschicht ein Mitarbeiter für 45 Bewohner zuständig sei, führe dies außerdem zu einer großen psychischen und körperlichen Belastung. Annette Köpfler, Leiterin der Altenhilfe bei der St.-Elisabeth-Stiftung, ergänzte, dass derzeit nicht zwei Mitarbeiter nachts eingesetzt werden könnten, weil dann tagsüber eine Person weniger zur Verfügung stünde. „Im Moment reicht es schlicht und ergreifend nicht.“

Mehr Hilfskräfte als Lösung?

Spahn prophezeite in diesem Zusammenhang, dass es im Sommer nach der Veröffentlichung eines neuen Gutachtens eine Diskussion über die Fachkraftquote geben werde. „Haben wir den Mut, diese zu senken?“, fragte er in die Runde. Der Arbeitsmarkt sei bei Hilfskräften nicht so leergefegt wie bei Fachkräften. „Dann muss man auch mal akzeptieren, dass die Quote vielleicht nur bei 40 Prozent liegt.“ Die große Herausforderung sei trotzdem, diese Leute erst zu finden. Marion Zell gab zu bedenken, dass die Fachkräfte Mitarbeiter ohne Pflegeausbildung stets anleiten müssten.

Zur Dokumentationspflicht merkte Spahn an, dass es ganz ohne nicht gehe, es durch die Digitalisierung aber durchaus Erleichterungen gebe. Beispielsweise mit Spracherkennungs-Software. Thomas Zimmermann, Betriebsleiter des Altenzentrums Goldbach, hatte zuvor gesagt: „Wenn ich sehe, wie oft unsere Fachkräfte am PC sitzen, tut es mir Leid für die Bewohner.“ Nach einer knappen Stunden musste Spahn aufbrechen, verabschiedete sich von allen per Handschlag. Ein Bewohner gab dem Gesundheitsminister die passenden Worte mit: „Alles Gute – und bleiben Sie gesund.“