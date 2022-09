Bürgermeister danken dem Landrat

Bei seiner letzten Kreisverbandsversammlung als amtierender Landrat wurde Heiko Schmid von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern verabschiedet. Peter Diesch, Vorsitzender des Kreisverbands des Gemeindetags für den Landkreis Biberach, überreichte als Geschenk neben einem Gutschein noch kulinarische Köstlichkeiten aus allen Städten und Gemeinden des Landkreises.

Die Versammlung fand in der Landesakademie in Ochsenhausen statt. Dort wurde auch über die aktuelle Lage und die Unterbringung Geflüchteter vor allem aus der Ukraine informiert. Der Vorstandsvorsitzende der kommunalen Rechenzentren „Komm.One“ zeigte den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern den Stand der Dinge bei der kommunalen IT auf.

Am Ende der Sitzung dankte Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen Landrat Schmid: „Du bist einer von uns, das war für uns stets spürbar“. Damit spielte er darauf an, dass Schmid vor seiner Zeit als Landrat Bürgermeister in Pfullendorf gewesen war. „Für 16 Jahre enge Zusammenarbeit wollen wir uns recht herzlich bedanken. Diese war aus unserer Sicht immer sehr eng und konstruktiv.“

„Irgendwie liegt es mir wohl in der DNA“, sagte Schmid und erläuterte, dass er als Sohn eines Bürgermeisters dieses Gen in die Wiege gelegt bekommen habe. Heiko Schmid zitierte dabei seine Frau, die gesagt habe, dass es immer schon klar war, dass er Bürgermeister werde. Auch wenn er es selber nicht so richtig glauben wollte. „Ein herzliches Vergelt’s Gott an Sie alle für jede Begegnung und den wertschätzenden Umgang miteinander. Ich freue mich, Sie auch in Zukunft an der ein oder anderen Stelle als Freunde wieder zu treffen und diese Verbindungen auch länger zu halten.“