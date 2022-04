Bürgerinitiative lädt zu Infoveranstaltung ein

Die Bürgerinitiative OX 2.0 - BI Transparenz e.V. veranstaltet am Mittwoch, 4. Mai, um 19 Uhr im dritten Stock des Ringhotels Mohren (Grenzenstraße 4, Ochsenhausen) einen Infoabend. Themen sind das ehemalige Krankenhaus Ochsenhausen, die Möglichkeit einer partizipativen Quartiersentwicklung sowie erste Arbeitsergebnisse der Hochschule Biberach.

Mit Joachim Eble (vom Büro Eble Messerschmidt Partner aus Tübingen) konnte man einen hochkarätigen Referenten für diesen Abend gewinnen, der Möglichkeiten und Chancen einer partizipativen Quartiersentwicklung am Beispiel des Krankenhauses Ochsenhausen aufzeigen wird, heißt es in einer Mitteilung. Eble stehe demnach für mehr als 30 Jahre Erfahrung in nachhaltiger Stadtplanung und Quartiersplanung und könne auf zahlreiche erfolgreich realisierte Projekte verweisen.

Professorin Bettina Müller und Professor Maximilian Rimmel von der Hochschule Biberach werden Arbeitsergebnisse eines Stehgreif-Seminars aus dem vergangenen Jahr erläutern. 18 Studenten haben in einem dreitägigen Workshop interessante Ideen zur möglichen Weiternutzung des ehemaligen Krankenhauses entwickelt.