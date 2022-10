Bürgerinitiative informiert in Ochsenhausen über Mobilfunk/5G

Der Kneippverein Ochsenhausen bietet am Freitag, 21. Oktober, von 19 Uhr an im Gasthaus Adler in Ochsenhausen eine Informationsveranstaltung zum Thema Mobilfunk/5G an. Der Arzt und Vorsitzende der Bürgerinitiative (BI) „Brennpunkt 5G Ulm“, Thomas Thraen, referiert über Gesundheitsgefahren durch Funkwellen.

In der Ankündigung des Kneippvereins heißt es, diese würden verharmlost und die verbreitete Sorglosigkeit stehe „im krassen Gegensatz zu den besorgniserregenden Ergebnissen der freien Wissenschaft, die unabhängig von Industrie-Lobby forscht“. Aus Sicht der BI sind die gültigen Grenzwerte auf Vorschlag der Industrie beschlossen worden und viel zu hoch angesetzt. Die BI fordert eine Prüfung der Gesundheitsverträglichkeit und eine Technikfolgenabschätzung.

Weitere Informationen unter www.5g-ulm.de im Internet.