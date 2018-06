Bude mitten im Ort bereitet Ungemach

Ohnmacht breitet sich aus wegen der Zunahme an Hauseinbrüchen in Ochsenhausen und Lärmbelästigungen, vornehmlich ausgehend von Jugendlichen. Um die öffentliche Ordnung sei es derzeit schlecht bestellt. Auf diesen Nenner bringt es Stadtrat Johannes Remmele in der jüngsten Ratssitzung. Er brandmarkte etwa die Müllhinterlassenschaften rund um den Öchsle-Bahnhof sowie vielfache Ruhestörungen, ausgehend von der Hattenburger Bude Waldblick. Remmeles Fazit: Der Polizeiposten ist überfordert.

So sei nicht nur ihm zu Ohren gekommen, dass in besagter Bude mitten im Ort gelegentlich über Gebühr die Lautsprecher bis spät in die Nacht hinein laut pumpen, Besucher ohne Licht heranfahren und auch mal Raketen gezündet werden. Anwohner hätten sich vermehrt bei der Stadt wegen Lärmbelästigungen beschwert. Ein Anlieger teilte dem Ochsenhauser Ordnungsamt mit, dass es gerade in der Silvesternacht und am Wochenende darauf besonders laut zugegangen sei. Zum Budenzauber am Jahresende hätten die Jugendliche ein Zelt neben der Bude aufgestellt mitsamt Musikanlage im Innern. Eines Nachts sei gar ein Traktor, der neben der Bude abgestellt war, um 3 Uhr früh direkt vor dem Schlafzimmer seiner betagten Eltern abgestellt worden.

Remmeles Ratskollege Rolf Berger, früher selbst Polizist in der Rottumstadt, fasste das Thema Buden gleich noch weiter und monierte, dass im Landkreis die Budenkultur eh für sakrosankt gehalten wird. Berger: „Die Jugendlichen schenken Alkohol weit billiger aus als die Gaststätten und dort läuft nichts mehr“. Frank Gmeinder fügte in der Diskussionsrunde an, dass man trotz der offenkundigen Lärmbelästigung bei Buden differenzieren müsse: Der überwiegende Teil der Buden im Landkreis laufe problemlos. Sie gehören zur hiesigen Jugendkultur.

Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel bestätigte in der Ratssitzung, dass es mehrfach Beschwerden wegen des Budenlärms gegeben hat. Er habe mit den Jugendlichen bereits gesprochen und dabei auch die rechtliche Lage erläutert. Zudem sei er mit der Polizei und der Kreisverwaltung in engem Kontakt. Auch die Budenbeauftragte des Kreises habe besagter Hattenburger Bude schon einen Besuch abgestattet. Ein weiterer Ochsenhauser Problembereich sei, so Johannes Remmele, am Öchsle-Bahnhof zu beobachten: Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich in den Abendstunden, hocken auf der windgeschützten Rampe und hinterlassen am Ende Müll. Bürgermeister Denzel sagte, er kenne auch diese Problematik, fügte an, dass seines Wissens die Polizei regelmäßig hier kontrolliere. Eine örtliche Verlagerung bringe seiner Meinung wenig, wichtiger sei, dass ihnen bewusst gemacht wird, den Müll auch zu beseitigen.

Stadträtin Hilde Schultheiß-Jucker unterstrich, dass die offene Jugendarbeit, was sie schon seit etlichen Jahren fordere, in Ochsenhausen endlich auf die Agenda kommen müsste. Es mache wenig Sinn, Jugendliche überall nur wegzuschicken. Heranwachsende, die nicht in Vereinen sind, wissen in Ochsenhausen nicht, wo sie sich treffen können. Ihr Appell: Offene Jugendarbeit muss baldmöglichst auf die Tagesordnung.