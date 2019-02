„Broidte Nudla“ mit der Saubachkomede

Der Sportverein Mittelbuch veranstaltet am Samstag, 30. März, seinen traditionellen Kabarettabend. Zu Gast ist die Saubachkomede mit ihrem aktuellen Programm „Nudla wille – aber broidte“ in der Turn- und Festhalle in Mittelbuch. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am 25. Februar.

Die Komödianten Michael Ogger, die Brüder Alwin, Edgar und Egon Hagel und deren Cousin Markus Burkhardt aus Äpfingen haben sich mit ihren Geschichten und Liedern rund um alles Schwäbische und den Rest was den Menschen so umtreibt bereits tief in die Herzen vieler Landsleute gespielt, heißt es in der Ankündigung.

Zu ihrem Programm gehören alltägliche Szenen mit viel Lust und dem Blick fürs Detail: Da gehört das Ständchen des Gesangsvereins genauso dazu wie beispielsweise die Leiden hungriger Männer in der Warteschlange vor dem Essensbuffet. Oder die Initiative des örtlichen Friseurs, der mit ungewöhnlichen Behandlungsmethoden versucht, hart arbeitende Handwerker als Kundschaft für seinen neuen Schönheitssalon zu gewinnen.

Das ganze ergänzt mit Songs über die wichtigste Person in einem Unternehmen, der Putzfrau, und Muttis neuestem Liebling, dem Thermomix.