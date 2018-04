Breitband: Ochsenhausen beteiligt sich

Auch Ochsenhausen und seine Teilorte sollen vom kreisweiten Backbonenetz, einer übergelagerten Datenautobahn mit Glasfaserkabeln, profitieren. Der Kreis Biberach plant dieses Netz für schätzungsweise 30 bis 35 Millionen Euro zu bauen. Derzeit sind Vertreter des Landratsamts in den Kommunen unterwegs, um für das Projekt zu werben. Am Dienstagabend war Ochsenhausen an der Reihe. Die Räte stimmten einstimmig zu.

„Breitband gilt als der Standortfaktor der Zukunft und ist damit auch für Ochsenhausen und seine Teilorte wichtig“, sagte Bürgermeister Andreas Denzel. „Wenn wir weiter vorne mitspielen wollen, müssen wir uns am Backbonenetz beteiligen.“ Wie der Breitbandausbau im Detail gelingen soll, erläuterte Manfred Storrer, Verwaltungsdezernent des Landkreises, dem Gremium. Auch ein Vertreter von Geodata, Patrick Burger, war mit dabei. Wie mehrfach berichtet, soll in einem ersten Schritt eine kreisweite Datenautobahn mit Glasfaser entstehen. „Damit verbinden wir alle Gemeinden untereinander“, so Storrer. Im zweiten Schritt erfolgt dann der Ausbau der jeweiligen Ortsnetze, wobei hierfür die Städten und Gemeinden selbst verantwortlich sind.

Geld vom Bund gefordert

Storrer geht davon aus, dass auf der Gemarkung Ochsenhausen 15 Kilometer an Glasfaserleitungen für das Backbonenetz neu gebaut werden müssen: „Das ist relativ viel.“ Damit das Ganze auch förderfähig ist, sprich Geld von Land oder Bund fließen kann, muss die Stadt ihre technische Infrastruktur für ein späteres Ortsnetz gleich mit hineinlegen. Laut Storrer beträgt Ochsenhausens Anteil hierfür 300 000 Euro. Reinstetten und Mittelbuch werden ebenfalls ans Backbonenetz angeschlossen. Eine Beteiligung Ochsenhausens am Backbonenetz war im Gremium unstrittig. „Ich hoffe, dass die von der Bundesregierung zugesagten Fördertöpfe für den Breitbandausbau auch wirklich kommen. Wenn nicht, wird sich der Wähler hoffentlich entsprechend verhalten“, sagte Johannes Remmele (CDU). Er sprach von einer „Unverschämtheit“, dass sich nach dem Verkauf von Telekom und Post jetzt die Kommunen um den Breitbandausbau kümmern müssten: „Und das mit dem Geld der Bürger.“ Manfred Kallfass (Freie Wähler) sagte: „Wir haben Glück, dass wir Teil eines finanzstarken Landkreises sind.“

Karl Wohnhas (CDU) wollte von den Planern wissen, wie die Stadt den Ausbau des Ortsnetzes mit seinen vielen Einödhöfen im zweiten Schritt überhaupt finanzieren soll. „Auf kurze Sicht betrachtet wird dies nicht zu stemmen sein“, sagte Burger. Wenn aber Arbeiten an Straßen oder Versorgungsleitungen anstehen, sollten Leerrohre mitverlegt werden: „So lässt sich die Hälfte bis Zweidrittel der Kosten sparen und man kann auch schwierige Lagen erschließen.“ Denn das teure seien nicht die Leerrohre, sondern das Herstellen des Grabens. Thomas Wölfle (Freie Wähler) gab die Anregung, dass auch beim zweiten Schritt, also beim Ausbau der Ortsnetze, eine kreisweite Zusammenarbeit sinnvoll sei.

Auch Gutenzell-Hürbel mit dabei

Die Räte in Gutenzell-Hürbel haben am Montagabend das Backbonenetz ebenfalls einstimmig befürwortet. „Der Gemeinderat und die Verwaltung sehen die Notwendigkeit. Die Digitalisierung schreitet voran“, sagt Bürgermeisterin Monika Wieland auf SZ-Nachfrage. Der ländliche Raum dürfe nicht abgehängt werden. Der Anteil für Gutenzell-Hürbel liegt laut Landratsamt bei 140000 Euro, so Wieland.