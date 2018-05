Brahms’ Harmonien faszinieren im Bibliothekssaal

Das zweite Konzert des Schwäbischen Frühlings in Ochsenhausen hat die drei Klaviertrios von Johannes Brahms präsentiert. Der Geiger Christian Altenburger, Patrick Demenga mit dem Cello und Jasminka Stancul am Klavier interpretierten die drei Trios, begannen mit dem zweiten in C-Dur, op 87. Dieses war 1882 mit dem Komponisten am Klavier in Frankfurt uraufgeführt worden.

Das Allegro eröffnet mit einer lebhaft romantischen Klaviermelodie, die zu ständig neuen melodischen Einfällen mutiert. Brahms’ erster Biograf Heinrich Reimann formulierte 1903, es seien „etwas heterogene Stimmungen aneinandergeschweißt“. Das Andante in a-Moll ist ein Variationensatz über ein pathetisches Thema mit magyarischem Einschlag. Das c-Moll-Scherzo wirkt wie eine brahmssche Fantasie über schubertsche Motive. Das Presto beginnt mit einem eleganten melodischen Einstieg, fährt zu kurzphrasigen Übergängen weiterer melodischer Erfindungen, unterteilt von einem klangvollen Trio. Im hell schimmernden Finale in Form eines Sonatensatzes sind die Melodien der Streicher in Sechzehntel-Perlenschnüre des Klaviers aufgebettet, führen zum großartigen klanggefüllten Finale. Robert und Clara Schumann waren mit Brahms eng befreundet. Die ansonsten sehr kritische Pianistin Clara über dieses zweite Klaviertrio: „Welch ein prachtvolles Werk ist das wieder! Wie vieles entzückt mich darin, und wie sehnsüchtig bin ich, es ordentlich zu hören.“

Das „Allegro energico“ des dritten Klaviertrios c-Moll, op. 101, beginnt gleichsam mit brahmsschen Donnerschlägen, formuliert eine Intensität, die niemals nachlässt. Das zarte „Presto non assai“ fordert gedämpfte Streicher, erweitert das Klangspektrum um einige Pizzicato-Folgen, das Seitenthema wird zum wienerisch anmutenden Walzer. Das heitere „Andante grazioso“ beginnt lyrisch-melodiös wie ein tenorales Liebeslied, hat lange Streicherpassagen, die ohne Klavier spielen. Das Trio ist kleinteiliger entwickelt. Das Scherzo-ähnliche „Allegro molto“-Finale beginnt mit schnellen Triolenauftakten, klangmalt mit kurzen Klavier-Arpeggien, geht aus einer schumannisch anmutenden innigen Geste heraus direkt über in einen ungarischen Tanz.

Das in seiner Klangstruktur eher sanfte „Allegro con brio“ des ersten Klaviertrios H-Dur op. 8 verzaubert mit einem edel klingenden lyrisch-melodischen Einstieg. Solcherart Klangkulinarik ist häufig zum Wesensmerkmal brahmsscher kammermusikalischer Eröffnungen geworden. Das Hauptthema ist eine der genialsten melodischen Eingebungen des jungen Brahms. Die Verdichtung der Motive, auch durch synkopische Rhythmen, sind ebenfalls bester Brahms-Stil. Das Scherzo ist ein schnelles Allegro mit herausfordernden Klangstrukturen. Sein Thema assoziiert die „Kreisleriana“ von Robert Schumann. Mit der skurrilen Romanfigur „Kreisler“ von E. T. A. Hoffmann identifizierte sich der 20-jährige Brahms so sehr, dass er seine damaligen Stücke mit „Kreisler junior“ signierte. Das Trio entwickelt dann tänzerische Anmutungen fast zum Walzer. Ballettöse Fantasiebilder entstehen. Eine romantische Ausdruckswelt beschwört der Beginn des Adagio als inniges Cello-Largo herauf. Das Finale schließlich bringt dynamische und rasch aufeinanderfolgende spannungsreiche Varianten.

Geschmeidigkeit des Tons, Leuchtkraft und Brillanz aller Stimmen sind ebenso ein Markenzeichen der drei Musiker, wie sie auch durch eine tiefe geistige Durchdringung der Kompositionen imponieren. Mit temperamentvoller Frische, mit perfekt eingespielter und nuancenreicher Interpretation wie subtiler und feiner Phrasierung demonstrierten die Künstler eine faszinierende Betrachtungsweise der Werke.