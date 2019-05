Brückensanierungen, Belagserneuerungen und Erschließungsarbeiten: Diese Straßen sind im Sommer gesperrt

Mit Straßensperrungen und Umleitungen werden Autofahrer auch in diesem Jahr im östlichen Landkreis Biberach konfrontiert. Doch so große und langwierige Baumaßnahmen wie im vergangenen Jahr stehen nicht auf dem Plan. Hier die Baumaßnahmen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Überblick.

K 7527 Wennedach – Reinstetten

Zwischen Wennedach und Reinstetten erneuert der Kreis den Fahrbahnbelag der Kreisstraße und saniert drei Brücken. Die Bauarbeiten haben im März begonnen und sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit.

In dieser Zeit ist die K 7527 von der Abzweigung der K 7505 Richtung Ellmannsweiler beim Öchsle-Bahnübergang bis zur Einmündung der Landesstraße L 265 in der Ortsmitte von Reinstetten voll gesperrt. Der überörtliche Verkehr wird ab Maselheim über die L 280 und Schönebürg und weiter über die L 265 bis nach Reinstetten umgeleitet. Die Umleitung gilt für beide Richtungen. Offen bleibt die K 7527 in beiden Fahrtrichtungen von Maselheim über den Öchsle-Bahnübergang und die K 7505 nach Ellmannsweiler. Die Kosten für die Brückensanierungen und die Belagsarbeiten belaufen sich laut Landratsamt auf rund 1,32 Millionen Euro.

K 7510 Ochsenhausen – Eichen

Die Kreisstraße von Ochsenhausen Richtung Eichen ist seit März für den gesamten Verkehr gesperrt. Wie die Stadt Ochsenhausen mitteilt, dauert die Sperrung voraussichtlich bis Anfang September. In dieser Zeit wird der Verkehr aus Ochsenhausen über Goppertshofen und Reinstetten nach Eichen umgeleitet. Die Umleitungen sind in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Grund für die Straßensperrung sind Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Siechberg III“. Die Stadt verlegt Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen für das Baugebiet und stellt Abwasserkanäle her. Zudem wird eine neue Linksabbiegespur aus Richtung Reinstetten gebaut, die künftig die Zufahrt zum Baugebiet ermöglicht. Im Zuge dieser Bauarbeiten soll dann auch noch von der Ulmer Straße bis zum neuen Feuerwehrgerätehaus eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden.

K 7508 Ortsdurchfahrt Hürbel

Auf der Kreisstraße K 7508, die durch Hürbel führt, fehlt noch die oberste Asphaltschicht. Bürgermeisterin Monika Wieland rechnet damit, dass der fehlende Belag im Juli aufgetragen wird. „Wann genau die Belagarbeiten gemacht werden können, hängt vom Wetter ab. Sie dauern nicht lange, ungefähr eine halbe Woche. Die Firma, die beauftragt wurde, hat zugesagt, dass es im Sommer fertig wird.“

Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Hürbel begonnen. Die Arbeiten kamen gut voran, sodass jetzt nur noch die oberste Asphaltschicht eingebaut werden muss. Auch ohne diese ist die Straße befahrbar. Die Straße wird nur für die Belagarbeiten gesperrt. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Gemeinde und dem Landkreis Biberach.

K 7509 Eichen – Laubach

Auf einer Länge von rund zwei Kilometer saniert der Kreis demnächst die Fahrbahn der Kreisstraße zwischen Eichen und Laubach. Um die Wurzeln der Alleebäume zu schützen, wird bei der Sanierung nicht tiefer in die Fahrbahn eingegriffen. Das sagt das Landratsamt auf Nachfrage. Die vorhandene Fahrbahn wird mit neuen Asphaltschichten zusätzlich verstärkt und Unebenheiten ausgeglichen. Die Fertigstellung ist bis Ende Juli geplant, die Umleitung erfolgt über Gutenzell. Die Arbeiten kosten rund 230 000 Euro.

B 312 Berkheim – Heimertingen

In der ersten Julihälfte wird der Belag der B 312 bei Oberopfingen erneuert und zwar zwischen der Kreuzung mit der L 300 beziehungsweise der K 7578 und der Landesgrenze im Bereich der Anschlussstelle Berkheim der A 7. Laut Regierungspräsidium Tübingen sind wegen der Bauarbeiten Vollsperrungen und größere Umleitungen zu erwarten, aber welche Straßen für wie lange gesperrt und wie umgeleitet wird, steht noch nicht fest. Die Details gibt das Regierungspräsidium zwei Wochen vor Baubeginn bekannt. Die Kosten für den rund 800 Meter langen Abschnitt belaufen sich auf circa 270 000 Euro.

L 299 Erolzheim – Dettingen

In der zweiten Julihälfte wird der Belag der gesamten Strecke der Landesstraße L 299 zwischen der A-7-Anschlussstelle Dettingen und der Kreuzung mit der K 7584 in Erolzheim erneuert. Auch hier geht das Regierungspräsidium davon aus, dass Vollsperrungen notwendig sein werden. Welche Straßen gesperrt werden und wie die Umleitungen verlaufen, wird etwa zwei Wochen vor Baubeginn mitgeteilt. Die Kosten für den 5,1 Kilometer langen Sanierungsabschnitt belaufen sich auf etwa 950 000 Euro.