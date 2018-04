Brücke wird zwei Monate später fertig

Radfahrer und Landwirte müssen sich weiter gedulden: Die Brücke bei Wennedach wird entgegen ursprünglichen Planungen nicht bis Ende Mai dieses Jahres fertig. Das gab Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats bekannt. Als neuen Fertigstellungstermin nannte er Ende Juli 2018. Die Verwaltung sieht die Schuld dafür bei der ausführenden Firma. Alfons Gräser vom zuständigen Bauunternehmen widersprach auf SZ-Nachfrage dem Vorwurf.

Infolge der Starkregenereignisse im Juni 2016 wurde die Brücke über die Dürnach bei Wennedach unterspült und weggerissen. Seitdem klafft auf dem Wirtschaftsweg ein unüberwindbares Loch. Landwirtschaft und Radfahrer müssen auf die angrenzende Straße ausweichen. Wie Denzel skizzierte, habe der Gemeinderat in seiner März-Sitzung 2017 dem Ersatzbau einer Geh- und Radwegebrücke (bis fünf Tonnen) beschlossen. Nach Abklärung naturschutzrechtlicher Belange wurden die Tiefbauarbeiten für den Ersatzbau der Brücke sowie die Arbeiten am Gewässer beschränkt ausgeschrieben. Um lukrative Angebotspreise zu erhalten, sei ein möglicher Baubeginn freigestellt und das Bauende auf Ende Mai 2018 terminiert worden, so der Bürgermeister.

Mitte September vergangenen Jahres hat der Gemeinderat dann die Arbeiten vergeben – und zwar an die Firma mit dem günstigsten Angebot. Die Ochsenhauser Firma Gräser erhielt den Zuschlag. Kostenpunkt: rund 170 000 Euro. Laut Denzel sandte die Verwaltung das Auftragsschreiben Anfang Oktober dem Bauunternehmen zu, das den Auftrag wenige Tage später, am 12. Oktober 2017, bestätigte. Anfang Dezember seien die Pläne freigegeben worden, sodass der Statiker damals schon hätte beginnen können und „wir heute weiter wären“.

Gemeinderat nicht begeistert

Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Brücke nicht wie vereinbart bis Ende Mai dieses Jahres fertig wird, habe die Verwaltung von der Firma eine Erklärung für den „schleppenden Baufortschritt gefordert“, so der Bürgermeister. Darüber hinaus habe man eine verbindliche Aussage verlangt, wann nun realistischerweise der Abschluss der Arbeiten zu ewarten sei. „Mit einer Fertigstellung ist erst Ende Juli 2018 zu rechnen“, sagte Denzel im Gemeinderat. Den Baufortschritt bezeichnete er als „sehr unbefriedigend“. Die Verwaltung sehe keine andere Möglichkeit, „als dies jetzt mit der Firma Gräser durchzuziehen und alles daran zu setzen, dass die Ersatzbrücke Ende Juli 2018 endlich fertig wird“.

Der Gemeinderat war von der Verzögerung überhaupt nicht begeistert. „Wir werden regelmäßig vorgeführt“, sagte Hubert Schafitel (CDU). Künftig sollten die Aufträge mit Konventionalstrafen belegt werden. Florian Jucker (Unabhängige Liste) wies auf die gefährliche Situation für Radfahrer hin: „Jetzt beginnt auch wieder die Saison der Radtouristen.“ Johannes Remmele (CDU) plädierte in diesem Fall ebenfalls für eine Konventionalstrafe: „Und beim Kreisel sollte nochmals über den Fertigstellungstermin gesprochen werden.“ Hier zeichnet sich die Firma Gräser ebenfalls verantwortlich. „Beim Kreisel ist die Firma Gräser im Zeitplan“, bekräftigte Stadtbaumeister Rolf Wiedmann.

Alfons Gräser bestätigte im telefonischen SZ-Gespräch, dass die Brücke nicht bis Ende Mai fertig wird. Er habe die Ausführungspläne Ende vergangenen Jahres erhalten, was aber keine Baupläne in engerem Sinn seien. Die Details habe er mit dem Ingenieur erst im Februar klären können, sodass die Pläne derzeit noch in der „technischen Bearbeitungen sind“.

Sobald dies abgeschlossen sei, könne er das Fertigteil bestellen. Alfons Gräser sagt: „Die Bauwirtschaft hat viel Arbeit. Von unserer Seite aus sind wir richtig im Plan.“ Darüber hinaus müsse noch eine zusätzliche Wasserleitung verbaut werden, was in den Planungen des Auftraggebers so nicht bedacht gewesen sei: „Die Baustelle an sich ist nicht groß, aber die Vorbereitung braucht trotzdem ihre Zeit.“ Er hoffe, die Brücke, sofern keine Unwägbarkeiten auftreten, bis Ende Juli fertigstellen zu können.