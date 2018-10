Es ist das Spitzenspiel des achten Spieltags der Tischtennis-Bundesliga und ein echter Klassiker: Die TTF Liebherr Ochsenhausen (3.) empfangen Borussia Düsseldorf (2.). Spielbeginn in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen ist am Sonntag um 14 Uhr. Beide Teams stehen mit jeweils 10:2 Zählern in der Spitzengruppe der Bundesliga – nur Tabellenführer Mühlhausen kann derzeit auf diesem Level noch mithalten und ist mit beiden punktgleich.

Das Heimspiel der Ochsenhauser gegen den Triple-Gewinner der Saison 2017/18 ist nicht nur die Neuauflage des Meisterschaftsfinals der vergangenen Spielzeit, sondern auch der beiden Champions-League-Halbfinals der Vorsaison, in denen es bis zum letzten Ballwechsel darum ging, wer ins Endspiel einziehen würde. „Wir freuen uns auf ein Spitzenspiel, die Duelle mit Ochsenhausen sind immer etwas ganz Besonderes“, wird Borussia-Manager Andreas Preuß auf der Club-Homepage zitiert. Für die Düsseldorfer wird es das zweite Spiel binnen drei Tagen sein, denn am Freitag trafen sie noch in der Champions League auf den TTC Ostrava 2016.

Düsseldorfs Leitwolf, der siebenmalige Europameister Timo Boll, ist auch mit 37 Jahren unverändert spitze. Doch Boll ist laut Borussia-Trainer Danny Heister für die Partie nicht vorgesehen. „Für die Zuschauer ist es sicher schade, dass Timo nicht zum Einsatz kommen soll. Es wird dennoch ein absolutes Topspiel. Ich bin mir sicher, dass das Haus voll wird“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. Aufgrund des zu erwartenden Zuschauerinteresses haben die TTF die Hallenkapazität auf rund 900 Plätze erweitert.

Pejinovic: „Ganz schwere Aufgabe“

Trotz der Personalie Timo Boll ändert sich für Hugo Calderano, Simon Gauzy & Co. mit Blick auf das Spitzenspiel nach Ansicht von Pejinovic nichts. „Es ist ein 50:50-Spiel. Uns erwartet eine ganz schwere Aufgabe“, so der TTF-Präsident. „Düsseldorf hat auch so ein Topteam. Boll hat erst ein Bundesligaspiel gemacht bisher und trotzdem steht die Mannschaft ganz weit oben. Das spricht für sich.“ Namentlich sind damit Kristian Karlsson, Anton Källberg und der sehr gut in die Saison gestartete Ägypter Omar Assar gemeint sowie auch der 36-jährige Inder Kamal Sharath Achanta, der nach einer Stippvisite in Bergneustadt nun wieder für die Borussen aufschlägt.

Besonderes Spiel für Fegerl

In Ochsenhausen weiß man um die Schwere der Aufgabe, kennt aber die Spieler des Gegners sehr genau und will gewinnen. Die Revanche für das aus Ochsenhauser Sicht unbefriedigend verlaufene Meisterschaftsfinale in der Vorsaison wird angepeilt. Dies ist auch möglich für die Mannschaft von Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Unsere Jungs sind alle top drauf, alle haben sehr gut trainiert und sind heiß auf das Spiel“, sagt Pejinovic. Besonders heiß auf das Duell mit den Rheinländern dürfte Stefan Fegerl sein, der letzte Saison noch für Düsseldorf aufgeschlagen und sich bereits als gute Verstärkung für Ochsenhausen erwiesen hat. Der Österreicher, mit dem die TTF einen erfahrenen Mann gewonnen haben, der schon viele Finalsituationen erlebt hat, ist zudem einer der besten Doppelspieler Europas.

„Ehingen war bis jetzt ein sehr gutes Pflaster für uns und wir haben alle fünf Heimspiele hier gewonnen“, strahlt Cheftrainer Dima Mazunov Optimismus aus. „Wir wollen unsere weiße Weste in Ehingen behalten und ein Ausrufezeichen setzen.“ Mazunov rechnet nicht damit, dass eine Mannschaft die andere aus der Halle fegen kann. „Beide Teams haben einen guten Lauf und, egal wie die Aufstellungen lauten, wird es immer zu offenen und engen Spielen kommen“, so der Chef auf der Ochsenhauser Kommandobrücke. „Ich erwarte das schwerste und gleichzeitig auch einfachste Spiel. Schwer, weil Düsseldorf nun mal Düsseldorf ist, und einfach, weil wir nichts zu verlieren haben.“