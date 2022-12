Boehringer Ingelheim übergibt Erschließungsanlagen an Stadt Ochsenhausen

Boehringer Ingelheim hat die Brücke und die Straße, die an die Straße „Beim Braunland“ grenzen, an die Stadt Ochsenhausen übergeben. Die Stadt hatte zuvor die baulichen Veränderungen abgenommen. Dies teilt das Unternehmen mit.

Die Neuerung dabei ist laut Boehringer Ingelheim, dass die neue Straße, deren Name noch bekannt gegeben wird, nun asphaltiert und beleuchtet ist. Nach der Übergabe der Erschließungsanlagen an die Stadt Ochsenhausen können diese als öffentliche Verkehrsfläche genutzt werden. Insgesamt investierte Boehringer Ingelheim rund zwei Millionen Euro in den Bau von Ersatzinfrastrukturleitungen, für die Brücke und die ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen.

Im Sommer hatte Boehringer Ingelheim bereits die ökologische Aufwertung von den Grünflächen im Umfeld des Standorts Ochsenhausen abgeschlossen. Konkret wurden im Rahmen dieser Aufwertung über 1500 Quadratmeter Fläche verändert, etwa durch das Anlegen von Wasserflächen und Steinriegeln, die Pflanzung von Stauden sowie die Anbringung von Nistkästen und eines Wildbienenhotels. Für die geplanten Baumaßnahmen in dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans “Untere Wiesen III” wird ein Teil der bisherigen – nur geschotterten – Erschließungsstraße „Beim Braunland“ in Anspruch genommen werden und dem öffentlichen Verkehr nicht mehr zur Verfügung stehen. Als Ausgleich hierfür stellte Boehringer Ingelheim eine neue Erschließungsstraße und eine Brücke über die dort fließende Rottum her.