Blutspender werden geehrt

Bürgermeister Andreas Denzel hat kürzlich zahlreiche Auszeichnungen für einen besonderen Dienst an den Mitmenschen vergeben: die Ehrennadeln für mehrmaliges Blutspenden. Denzel bedankte sich bei den treuen Spendern und auch bei den DRK-Mitarbeitern, die für den Blutspendedienst verantwortlich zeichnen. Als Vertreter konnte er den Vorsitzenden des DRK-Kreisverbands Biberach, Ortsverein Ochsenhausen, Alex Ludwig, sowie von der Bereitschaft Ochsenhausen den stellvertretenden Bereitschaftsleiter, Jonathan Gräter, begrüßen.

Er zeigte sich sehr froh, dass die Spendenbereitschaft in der Rottumstadt immer sehr groß sei. Und da Blut nicht künstlich hergestellt werden könne, sei die Bereitschaft, etwas von seinem Lebenssaft für andere zu spenden, umso wichtiger, erklärte Denzel in seiner Ansprache. Und fügte hinzu: „Unsere Gesellschaft lebt davon, dass Menschen Gemeinsinn zeigen, dass sie nicht nur an sich, sondern auch an andere denken.“ Und als Dank für diesen Gemeinsinn konnte er im Namen des Deutschen Roten Kreuzes zahlreiche Urkunden und Blutspender-Ehrennadeln verleihen.

Für zehnmal Blutspenden wurden Tobias Bollin, Christine Dolderer, Bernhard Fehnle, Anja Geiger, Norbert Hagel, Jürgen Heß, Christoph Hornung, Alexandra Lörinc, Steffen Pfender, Anita Schackert, Christian Schupp und Karin Unterricker geehrt. Für 25-mal Blutspenden ausgezeichnet wurden Frank Hoch, Claudia Stricker und Susanne Walcher. Doppelt so viele Spenden, also 50, gab es von Hermann Hampp. Noch häufiger, nämlich 75 Mal waren Wolfgang Baur, Karl Göppel, Stefan Prelisauer und Josef Zell beim Blutspenden. Übertroffen wurden diese von Ernst Bühler und Erwin Schädler, die genau 100-mal gespendet haben. Die höchste Auszeichnung erhielt hingegen Martina Wadien-Grimm, die sage und schreibe 125-mal Blut gespendet hat.

Bürgermeister Denzel gratulierte den anwesenden Blutspendern zu ihrer Auszeichnung und rief gleichzeitig dazu auf, auch weiterhin zur Blutspende zu gehen. Die nächste Möglichkeit gibt es am Donnerstag, 24. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Kapfhalle in Ochsenhausen.